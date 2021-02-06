ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

سوريا تسجل 2496 إصابة جديدة بفيروس كورونا

السبت 06/فبراير/2021 - 08:15 م
انتشار فيروس كورونا
انتشار فيروس كورونا
Advertisements
قسم الخارجي
أعلنت وزارة الصحة السورية تسجيل 2496 إصابة جديدة بفيروس كورونا و67 حالة وفاة خلال آخر 24 ساعة.

ودعا تيدروس أدهانوم جيبرييسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، إلى إتاحة لقاحات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" لجميع المعرضين لخطر الإصابة بالفيروس في كل بلدان العالم. 

وقال أدهانوم في مقال بصحيفة الشرق الأوسط السعودية إنه عقب مرور أكثر من عام، على إعلان فيروس كورونا، كجائحة عالمية، يتسابق الجميع للحصول على لقاحات فيروس كورونا. 

وأضاف: "لقد عقدت البلدان الغنية صفقات ثنائية مع الشركات المصنعة لتطعيم فئات سكانية برمتها، عدة مرات في بعض الأحيان، ولم يترك ذلك أمام البلدان التي تواجه ضغوطًا داخلية هائلة للشروع في تحصين سكانها ضد الفيروس إلا القليل من الخيارات لاتخاذ ترتيباتها الخاصة. وقد أدَّى ذلك إلى أن تعطي الشركات المصنعة الأولوية للصفقات الأكثر ربحًا مع بلدان غنية، عوضًا عن دعم توزيع اللقاحات في جميع البلدان". 

وأكد على: "ضرورة دعم الدعوة إلى الإنصاف بالأفعال، والمقصود هنا هو زيادة الاستثمار في مبادرة تسريع إتاحة لقاحات مكافحة «كوفيد - 19» (ACT)، وهي مبادرة عالمية أطلقت في أبريل الماضي لحفز وتيرة تطوير اللقاحات والعلاجات ووسائل التشخيص وتوزيعها بغية وضع حدٍ لهذه الجائحة. وقد حظيت مبادرة تسريع توفير اللقاحات بدعم عالمي وفير، وانضمت إليها 190 دولة، لكن هذه المبادرة تواجه فجوة تمويل تبلغ 27 مليار دولار في عام 2021، وهو جزء ضئيل من التكلفة الاقتصادية العالمية المتوقعة بمبلغ 9.2 تريليون دولار، إن لم تكفل الحكومات حصول الاقتصادات النامية على لقاحات «كوفيد - 19» بصورة عادلة". 

وأضاف: "للتغلب على هذا الفيروس، يجب أن نعطي الأولوية للعلم، خصوصًا مع ظهور نسخه المتحورة الجديدة. ولمعالجة هذه المشكلة، لا يمكننا التخلي عن إجراء اختبارات الكشف حتى في ظل انتشار الفيروس على نطاق واسع. ويجب أن تعمل الحكومات على تعزيز قدراتها في التعرف على «المتواليات الجينومية»، وهي قدرات غير متاحة على نطاق واسع اليوم، مما يترك كثيرًا من البلدان غير مدركة لما قد يطرأ من طفرات على الفيروس، غير أنني متفائل بما أشاهده من دلائل التقدم في هذا المجال". 

وكشف عن اتفاقيات لتوفير مليارات اللقاحات قائلا: "فقد أبرم مرفق «كوفاكس» حتى الآن اتفاقات لتوفير ما لا يقل عن ملياري جرعة من لقاحات كثيرة مرشحة واعدة، فيما التزمت شركة «فايزر» إمداد المرفق بنحو 40 مليون جرعة من اللقاحات. ونحن على ثقة من أن اللقاحات الأخرى ستحظى بالموافقة، وسيبدأ طرحها في الأسابيع المقبلة". 

واختتم حديثه قائلا: "تناشد المنظمة العالم لضمان الشروع في تطعيم العاملين الصحيين وكبار السن في جميع البلدان في غضون المائة يوم الأولى من عام 2021. وإذا نجحنا في ذلك، سنكون على المسار الصحيح للسيطرة على الجائحة. وبحلول هذا الوقت من شهر يناير المقبل، ستكون جميع بلدان العالم ومجتمعاته في طريقها نحو مستقبل أوفر صحة وأكثر أمنًا واستدامة". 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

رسالة عاجلة من منظمة الصحة العالمية بشأن مخزون لقاحات كورونا

ألمانيا تسجل أكثر من 2.2 مليون إصابة بكورونا

أنباء سارة من الصحة العالمية عن التلقيح ضد كورونا

بتسجيل أكثر من 4 ملايين حالة.. روسيا رابع أعلى إصابات كورونا في العالم

نداء عاجل من الصحة العالمية إلى العالم لإنهاء جائحة كورونا

ترشيحاتنا

ابن الزمالك يدخل التاريخ .. مصطفى محمد يحقق رقما قياسيا

لأول مرة في تاريخ مونديال الأندية.. طاقم تحكيم نسائي لإدارة مباراة الدحيل وأولسان هيونداي

وزير الدفاع يشهد حفل انتهاء فترة الإعداد لطلبة الكليات العسكرية والمعهد الفنى

أعمال وطلاسم.. شاهد ماذا عثر عليه بمقابر النخاس بالشرقية

نداء عاجل من الصحة العالمية إلى العالم لإنهاء جائحة كورونا

بعد التقليل من الأهلى.. أحمد موسى يشن هجوما شرسا على مهاجم الدحيل

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كوكتيل فيتامينات.. هاني الناظر يقدم وجبة سحرية لمقاومة فيروس كورونا

2000 دولار .. سعر سويت شيرت نادين نسيب فى عيد ميلادها

تسهيل الولادة الطبيعية بمشروبات سحرية