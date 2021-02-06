أخبار المزيكا| باب الجمال لـ محمد منير تحقق أكثر من 3 ملايين مشاهدة.. ومحمد محسن يطرح كليب برفقة هبة مجدي

نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية مجموعة من الأخبار الخاصة بالموسيقى، من أبرزها..





حققت أغنية "باب الجمال" لـ محمد منير 3 مليون مشاهدة وهى من كلمات أحمد حسن راؤول وألحان سامر أبو طالب وتوزيع عمر إسماعيل، وقام بالتسجيل وهندسة الصوت والماستر أمير محروس.





ألبوم محمد منير "باب الجمال" يضم 5 أغاني، وهي: "فينك يا حبيبي" من كلمات وألحان عبد العزيز زين العابدين وتوزيع أمير محروس، و"أنا رايق" كلمات نور الدين محمد وألحان أحمد عمار وتوزيع أسامة الهندي، و"زوق" كلمات مجدي نجيب وألحان وجيه عزيز ومن توزيع رومان بونكا، و"مسألة السن" من كلمات صلاح فايز وألحان هاني شنودة وتوزيع رومان بونكا.





انتهى الفنان السوري مجد القاسم من تسجيل اغنيه جديدة تحمل عنوان "انا مش بخير " من كلمات ابانوب اسامه وألحان محمد صيام وتوزيع باسم منير وسيتم طرحها خلال ايام ع جميع مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الموسيقيه جدير بالذكر أن هذة الاغنيه تعتبر بمثابة عودة قويه للقاسم للأغنيات ذات الطابع الدرامي التي اشتهر بتقديمها .





طرح المطرب مروان خورى مقطع فيديو من اغنيته الجديدة "مهلا على قلبى" تمهيدا لطرحها كاملة عبر قناته على موقع اليوتيوب.





وأغنية "مهلا على قلبي" من كلمات وألحان وغناء الفنان مروان خوري، وهي مزيج من اللغة العربية الفصحى والموسيقى الحديثة، والكليب من إخراج ليال راجحة.





وكان مروان خورى كشف بعض التفاصيل عن حياته الشخصية وهى إنه لم يكن طفلا مسالما في صغره، ولكنه كان يحب اكتشاف العالم من حوله، ويحاول اكتشاف طبيعة البشر والتناقض بينهما.





شر الفنان محمد محسن صورة من كليب أغنيته الجديدة والتى يتعاون فيها مع المخرجة بتول عرفة وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى تويتر.

وعلق محمد على الصورة قائلا : قريبا .. ترقبوا .. بتول عرفة".





وهو الأمر الذى دفع بتول عرفة للرد على كلامه قائلة : "قريبًا.. إن شاء الله محمد محسن - أهلًا بيك.. إخراجى".





وكانت نشرت الممثلة هبة مجدي مجموعة من الصور لها مع زوجها عبر حسابها على انستجرام وجمعتها الصورة بزوجها المغني محمد محسن.