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أخبار العالم

الإمارات: ملتزمون بالعمل مع إدارة بايدن لخفض التوترات في المنطقة

السبت 06/فبراير/2021 - 09:49 م
وزير الخارجية الإماراتي
وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد
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أحمد محرم
أكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي التزام دولة الإمارات بتعزيز العلاقات والعمل عن كثب مع إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لخفض التوترات الإقليمية وبدء حوار جديد وترسيخ أطر التعاون تحت مظلة الاتفاق الإبراهيمي.

جاء ذلك خلال الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من روبرت مالي المبعوث الأمريكي الخاص لإيران وجرى فيه بحث العلاقات الاستراتيجية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية إضافة إلى تطورات الأوضاع في المنطقة وعدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك والتعاون المشترك بين البلدين الصديقين من أجل ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأشاد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بالعلاقات الاستراتيجية والتاريخية التي تجمع بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية.

وكان الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان قد تلقى مؤخرا اتصالا هاتفيا من أنتوني بلينكن وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية جرى خلاله التأكيد على عمق العلاقات الإماراتية - الأمريكية والتطور المستمر في مستويات التعاون المشترك بين البلدين الصديقين في المجالات كافة.
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