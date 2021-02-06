نقابة المحامين ببني سويف تنهي استعداداتها للانتخابات غدا .. صور

أنهت نقابة المحامين الفرعية ببني سويف، اليوم السبت، استعداداتها لانتخابات مجلس النقابة المنتهية ولايته، والمقرر اجراؤها خلال يومي 7 و8 فبراير الجاري، بينما تجرى الإعادة يومي 14 و15 فبراير.





وتشهد الانتخابات منافسة شرسة بين 39 مرشحًا يمثلون كافة المحاكة الجئية بالمحافظة، لإختيار 10 مرشحين بينهم نقيب و8 أعضاء يمثلون المحاكم الجزيئة الثمانية بالمراكز ومرشح آخر على مقعد الشباب.

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ويتنافس على مقعد النقيب كلًا من: نبيل حميدة، نقيب محامين بني سويف الحالي عضو مجلس الشيوخ، وطارق عبد العظيم، عضو مجلس النقابة العامة عن محكمة بني سويف الابتدائية.





ويتنافس على مقاعد العضوية الثمانية مرشحًا، هم: محمد جاد الله ومحمد كمال وفرج إبراهيم عيد، يتنافسون على مقعد محكمة الواسطى الجزئية، و"عبدالمنعم عبدالوارث واحمد صفوت الشريف واحمد العيسوي ومحمد علي سلومة" يتنافسون على مقعد محكمة ناصر الجزئية.





وعلى مقعد محكمة بندر بني سويف، يتنافس كلًا من: عرابي فاروق وجمال ربيع وواحمد الدهشوري وخالد فاروق، ويتنافس "احمد شعبان الجميل وعمرو بدر وخالد كمال طه" على مقعد محكمة مركز بني سويف الجزئية.





ويتنافس على مقعد محكمة مركز إهناسيا الجزيئة، كلًا من: ابراهيم شراقي وأنور عبدالفتاح وبهجت عزت ومحمد هريدي، فيما يتنافس "مختار مبروك ومحمد مظهر" على مقعد محكمة مركز سمسطا الجزئية.





وعلى مقعد محكمة مركز بـبـا الجزيئة،يتنافس كلًا من: مصطفى عمر عكاشة ومحمد فاروق جابر وحسن الصفطاوي وبطة بكري إلياس، فيما يتنافس "عبدالقادر القسي وعلاء ابوحوام ومحمد فتحي وابراهيم البهدالي ومحمد طاهر ومحمد القرشي" على مقعد محكمة مركز الفشن الجزئية.





وتشهد الإنتخابات منافسة شرسة على مقعد الشباب، بين 7 مرشحين، هم: حسام الشافعي واحمد المصري واحمد حسني قمر وسعد خلف وايمن عبدالرازق وعمر السيناوي ومحمد الجمال.





وحّددت النقابة أماكن اللجان الإنتخابية، بعد تجميعها داخل مقر نادي المحامين بكورنيش النيل بمدينة بني سويف، بتخصيص الدور الثاني لمحكمتي بندر ومركز بني سويف بني سويف، والدور الثالث لمحاكم "إهناسياو ناصر والواسطى" وتخصيص الحديقة لمحاكم "ببا وسمسطا والفشن" .