كوكيز بذرة الكتان والعسل الأسود بمذاق جديد

الكوكيز بذرة الكتان والعسل الأسود، بمذاق جديد ومختلف يمكنك إعداده على طريقة الشيف زينب مصطفى.

مقادير كوكيز بذرة الكتان والعسل الأسود

3 كوب شوفان مجروش

3 كوب دقيق أسمر

3 بيض

ربع ملعقة صغيرة ملح

1 و نصف كوب زيت

1 كوب سكر بني

3 ملعقة كبيرة عسل أسود

1 ملعقة كبيرة قرفة ناعمة

3 ملعقة صغيرة بيكنج بودر فانيليا

1 كوب بذر كتان

طريقة تحضير كوكيز بذرة الكتان والعسل الأسود

* في العجان يخفق زيت وعسل أسود وملح وقرفة وبيكنج بودر وفانيليا وسكر بني وبيض ويخفق جيدا

* ثم يضاف دقيق أسمر وبذرة الكتان ثم يضاف الشوفان تدريجيا حتى تلم العجينة

* ثم تشكل العجينة وترص في صاج

* ثم تدخل الفرن على درجة حرارة من 150 درجة إلى 160 درجة لمدة 15 دقيقة

* ثم تقدم بالهنا