كوكيز بذرة الكتان والعسل الأسود بمذاق جديد

الكوكيز بذرة الكتان والعسل الأسود، بمذاق جديد ومختلف يمكنك إعداده على طريقة الشيف زينب مصطفى.
مقادير كوكيز بذرة الكتان والعسل الأسود
3 كوب شوفان مجروش
3 كوب دقيق أسمر
3 بيض
ربع ملعقة صغيرة ملح
1 و نصف كوب زيت
1 كوب سكر بني
3 ملعقة كبيرة عسل أسود
1 ملعقة كبيرة قرفة ناعمة
3 ملعقة صغيرة بيكنج بودر فانيليا
1 كوب بذر كتان
طريقة تحضير كوكيز بذرة الكتان والعسل الأسود
* في العجان يخفق زيت وعسل أسود وملح وقرفة وبيكنج بودر وفانيليا وسكر بني وبيض ويخفق جيدا
* ثم يضاف دقيق أسمر وبذرة الكتان ثم يضاف الشوفان تدريجيا حتى تلم العجينة
* ثم تشكل العجينة وترص في صاج
* ثم تدخل الفرن على درجة حرارة من 150 درجة إلى 160 درجة لمدة 15 دقيقة
* ثم تقدم بالهنا