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مرأة

كوكيز بذرة الكتان والعسل الأسود بمذاق جديد

الأحد 07/فبراير/2021 - 02:59 ص
كوكيز بذرة الكتان
كوكيز بذرة الكتان
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أسماء عبد الحفيظ

الكوكيز بذرة الكتان والعسل الأسود، بمذاق جديد ومختلف يمكنك إعداده على طريقة الشيف زينب مصطفى.

مقادير كوكيز بذرة الكتان والعسل الأسود

3 كوب شوفان مجروش
3 كوب دقيق أسمر
3 بيض
ربع ملعقة صغيرة ملح
1 و نصف كوب زيت
1 كوب سكر بني
3 ملعقة كبيرة عسل أسود
1 ملعقة كبيرة قرفة ناعمة
3 ملعقة صغيرة بيكنج بودر فانيليا
1 كوب بذر كتان

طريقة تحضير كوكيز بذرة الكتان والعسل الأسود

* في العجان يخفق زيت وعسل أسود وملح وقرفة وبيكنج بودر وفانيليا وسكر بني وبيض ويخفق جيدا

* ثم يضاف دقيق أسمر وبذرة الكتان ثم يضاف الشوفان تدريجيا حتى تلم العجينة

* ثم تشكل العجينة وترص في صاج

* ثم تدخل الفرن على درجة حرارة من 150 درجة إلى 160 درجة لمدة 15 دقيقة

* ثم تقدم بالهنا

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