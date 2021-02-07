طريقة عمل ميني كوكيز بالفواكه المجففة

تقدم الشيف زينب مصطفى طريقة عمل مينى كوكيز بالفواكه المجففة، بمذاق يعشقه جميع أفراد الأسرة.
مقادير ميني كوكيز بالفواكه المجففة
2 ملعقة صغيرة زبدة مذابة
نصف كوب سكر بني
بياض بيضة
2 ملعقة صغيرة زيت
1 ملعقة صغيرة ملح
1 ملعقة صغيرة فانيليا سائلة
1 ملعقة صغيرة بيكنج صودا
نصف كوب فواكه مجففة ثلاثة أرباع
كوب دقيق أسمر
نصف ملعقة صغيرة ماء زهر
طريقة تحضير ميني كوكيز بالفواكه المجففة
* في العجان يخلط السكر مع الزبدة حتى يصبح مثل الرملة
* ثم يضاف بياض البيضة حتى يصبح كريميا ويضاف زيت وملح وفانيليا وبيكنج صودا
* ثم تدخل العجينة الثلاجة حتى تتماسك
* ثم تشكل وتوضع الفواكه المجففة على الوجه
* ثم تدخل الفرن على درجة حرارة 160 درجة لمدة 15 دقيقة
* وتقدم بالهنا