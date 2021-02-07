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مرأة

طريقة عمل ميني كوكيز بالفواكه المجففة

الأحد 07/فبراير/2021 - 05:08 ص
ميني كوكيز بالفواكه
ميني كوكيز بالفواكه المجففة
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أسماء عبد الحفيظ

تقدم الشيف زينب مصطفى طريقة عمل مينى كوكيز بالفواكه المجففة، بمذاق يعشقه جميع أفراد الأسرة.

مقادير ميني كوكيز بالفواكه المجففة

2 ملعقة صغيرة زبدة مذابة
نصف كوب سكر بني
بياض بيضة
2 ملعقة صغيرة زيت
1 ملعقة صغيرة ملح
1 ملعقة صغيرة فانيليا سائلة
1 ملعقة صغيرة بيكنج صودا
نصف كوب فواكه مجففة ثلاثة أرباع
كوب دقيق أسمر
نصف ملعقة صغيرة ماء زهر

طريقة تحضير ميني كوكيز بالفواكه المجففة

* في العجان يخلط السكر مع الزبدة حتى يصبح مثل الرملة

* ثم يضاف بياض البيضة حتى يصبح كريميا ويضاف زيت وملح وفانيليا وبيكنج صودا

* ثم تدخل العجينة الثلاجة حتى تتماسك

* ثم تشكل وتوضع الفواكه المجففة على الوجه

* ثم تدخل الفرن على درجة حرارة 160 درجة لمدة 15 دقيقة

* وتقدم بالهنا

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