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توك شو

أخبار التوك شو .. السيسي يطمئن المصريين على لقاحات كورونا.. وزير المالية يكشف نسبة علاوات الموظفين وأصحاب المعاشات

الأحد 07/فبراير/2021 - 08:03 ص
اخبار التوك شو
اخبار التوك شو
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هاني حسين
تناولت برامج التوك شو، العديد من القضايا والموضوعات المهمة نرصدها لكم خلال التقرير التالي: 

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الدولة تدرس كل الموضوعات الخاصة بلقاح كورونا، موضحا أن الدولة قررت ان تعطي اللقاح لـ الأطباء و كبار السن ومن يعانون من الأمراض المزمنة.

علق الرئيس عبد الفتاح السيسى على عقار فيصل المحترق، وعقار الاسكندرية المائل.

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مصر مستمرة فى التفاوض، بخصوص سد النهضة، موضحًا أن الدولة تعمل على الحفاظ على حقوقها. 

كشفت سحر شعبان رئيس حى غرب أسكندرية تفاصيل العقار المائل بمنطقة كرموز بالاسكندرية.

قالت الدكتورة حنان يخلي مساعد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية ، ان هناك فيروسات تنتشر في منطقة معينة او في اقليم معين ومنها ما ينتشر عالميا كما نري فيروس كورونا مؤكدة : كنا نتوقع جائحة مثل هذه ولكن توقعنا انها تكون بسبب الانفلونزا فيروس وليس كورونا فيروس .

قال اللواء مدحت قريطم مساعد وزير الداخلية الأسبق للشرطة المتخصصة، إن  الدولة المصرية تقوم بتركيب الملصق الالكتروني منذ عامين، مضيفا:"  تم تنظيم زيارات لعدة دول للتعرف على أفضل نظام  للملصق الالكتروني ويتم تطبيقه في مصر".

هنأ الإعلامي أحمد موسى،  النادي الأهلى على فوزه في مباراته الاولى امام الدحيل والتأهل لنصف نهائي كأس العالم للاندية وملاقاة نادي بايرن ميونخ بطل أوروبا. 

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، ارتفاع أسعار السلع له العديد من الأسباب حدوث خلل بين العرض والطلب وتغلبنا على هذه الازمة بأننا قمنا بزيادة السلع المعروضة التي كان يحتاجها المواطن مؤكدا ان استقرار سعر العملة أدى إلى توافر الأسعار وتقليل التضخم حتي وصل الي 5%  .

قال المستشار محمد سمير، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية المتحدث الرسمي باسمها، إن النيابة أمرت بمراجعة موقف العقارات المجاورة لعقار فيصل في المنطقة.

أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، أنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات استعدادا لامتحانات الفصل الدراسي الأول، مشيرا إلى أن الالتزام بالإجراءات الاحترازية يقي الإنسان نفسه من المرض ويحميه من الإصابة بالفيروس، مثل غسل الأيدي وعدم التزاحم والتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة.

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