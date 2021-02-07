انجين اكيورك وتوبا بويوكستون يصوران بوستر مسلسل ابنة السفير

انتهى صناع مسلسل ابنة السفير من تصوير بوستر جديد للعمل وذلك بعد انضمام الممثلة التركية توبا بويوكستون، بمشاركة الممثل التركي انجين اكيورك.





كشفت الممثلة التركية نسليهان أتاغول عن تطورات حالتها الصحية بعد إصابتها بوعكة صحية شديدة أدت إلى انسحابها من مسلسل ابنة السفير التركي.





وقالت نسليهان اتاغول، بحسب ما جاء في أحد المواقع التركية: "حالتي الصحية أصبحت أفضل من قبل ولكن إذا خطوت خطوتين أشعر بالتعب والإرهاق مع ذلك أنا في حالة أفضل".





وأضافت: "وقد خسرت خمسة كيلو من وزني في فترة التصوير الأخيرة وجسدي لم يتحمل التعب لهذا انفصلت".





وعن انضمام الممثلة التركية توبا بويوكستون إلى مسلسل ابنة السفير، قالت نسليهان: "أبارك لها ليكن خيرا لن أقول شيئا آخر.



