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فن

انجين اكيورك وتوبا بويوكستون يصوران بوستر مسلسل ابنة السفير

الأحد 07/فبراير/2021 - 09:37 ص
انجين اكيورك و توبا
انجين اكيورك و توبا بويوكستون
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شروق ابراهيم
انتهى صناع مسلسل ابنة السفير من تصوير بوستر جديد للعمل وذلك بعد انضمام الممثلة التركية توبا بويوكستون، بمشاركة الممثل التركي انجين اكيورك. 

كشفت الممثلة التركية نسليهان أتاغول عن تطورات حالتها الصحية بعد إصابتها بوعكة صحية شديدة أدت إلى انسحابها من مسلسل ابنة السفير التركي.

وقالت نسليهان اتاغول، بحسب ما جاء في أحد المواقع التركية: "حالتي الصحية أصبحت أفضل من قبل ولكن إذا خطوت خطوتين أشعر بالتعب والإرهاق مع ذلك أنا في حالة أفضل". 

وأضافت: "وقد خسرت خمسة كيلو من وزني في فترة التصوير الأخيرة وجسدي لم يتحمل التعب لهذا انفصلت". 

وعن انضمام الممثلة التركية توبا بويوكستون إلى مسلسل ابنة السفير، قالت نسليهان: "أبارك لها ليكن خيرا لن أقول شيئا آخر. 

وأعربت الفنانة التركية توبا بويوكستون عن سعادتها البالغة بأنها عادت للتعاون مجددًا مع الممثل التركي أنجين أكيورك في مسلسل "ابنة السفير" بعد أن سبق وشاركا في بطولة مسلسل "العشق الأسود" في 2014.
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