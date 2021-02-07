الكويت تقترب من إلغاء قائمة الدول المحظورة رغم تفاقم وضع كورونا.. السعودية تسجل أعلى حصيلة إصابات بالفيروس منذ أشهر.. وبايدن يخالف التقاليد.. أبرز اهتمامات الصحف الكويتية اليوم

الداخلية الكويتية: السجن والغرامة.. عقوبة من يخالف تعليمات السلطات الصحية

الكويت.. مصادر حكومية تحذر:الحظر الجزئي على الطاولة

إعادة النظر في تعليق دخول غير الكويتيين 21 الجاري

استنفار بالقنصليات والسفارات لتواصل المواطنين معها

مرحلة انتقالية في ليبيا.. وترحيب داخلي وخارجي بالسلطة الجديدة

البابا فرنسيس يعين أول امرأة في منصب رفيع في مجمع الأساقفة

بايدن يخالف التقاليد ويمنع ترامب من الحصول على تقارير استخباراتية: قد يقوم بالإفصاح عن شيء ما

الصين تقرّ استخدام ثاني تطعيم محلي ضد الفيروس

بلينكن يبلغ الكونجرس رسميًا بنيته شطب الحوثيين من لائحة الإرهاب









تناولت الصحف الكويتية اليوم، الأحد، عددا من الأخبار الهامة على الساحة المحلية والإقليمية والدولية.





محليا، أشارت صحيفة "الجريدة" إلى إعلان وزارة الصحة، أمس السبت، تسجيل 846 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، في الساعات الـ24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 170036، دون تسجيل حالات وفاة جديدة ليستقر إجمالي عدد الوفيات المسجل عند 964 حالة. كما أعلنت وزارة الصحة، شفاء 539 حالة من الإصابة بالفيروس في الساعات ال24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين في البلاد 161093.





وذكرت صحيفة "الأنباء" أنها علمت من مصادر صحية مطلعة أن وزارة الصحة ستقوم اليوم، الأحد، بتزويد جميع مراكز التطعيم ضد (كوفيد-19) الـ 15 بلقاح «استرازينيكا».





وأفادت المصادر بأن لقاح استرازينيكا يخزن في ثلاجات عادية بدرجة حرارة ما بين 2 و 8 مئوية، حيث سيتم وضعه في ثلاجات المراكز الصحية.





وكشفت المصادر عن دفعة جديدة ستصل الشهر الجاري من لقاح ««فايزر»، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن هناك اجتماعا لبحث آلية وصول الدفعة الثانية من لقاح استرازينيكا عبر التنسيق مع الشركة المصنعة والوكيل المحلي.





ونقلت صحيفة "القبس" عن مصادر صحية تأكيدها أنه مع قرار مجلس الوزراء تطبيق الحجر المؤسسي على جميع القادمين إلى البلاد من الخارج، ابتداءً من الأحد 21 الجاري، فمن المؤكد أنه سيتم إلغاء قائمة الدول الـ 35 الممنوعة بعد تطبيق قرار الحجر المؤسسي أمر وارد من دون البقاء 14 يومًا في إحدى الدول المسموح بالطيران المباشر معها، بشرط أن ينهي قدوم المواطنين وتوافر الفنادق، وأن يحمل القادمون إقامات سارية المفعول.





وأشارت صحيفة "الوطن" إلى تأكيد وزارة الداخلية، أنها لن تتوانى في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية بحق كل من يرتكب فعلًا يخالف أحكام القانون رقم 1968/8 وقرارات وتعليمات السلطات الصحية.





وقالت الوزارة: "نشدد بأن كل من يخالف ذلك سوف يتعرض للمساءلة القانونية، ولن تتوانى الوزارة في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية بحق كل من يرتكب فعلا يخالف أحكام القانون رقم 1968/8 وقرارات وتعليمات السلطات الصحية، مع الإشارة إلى أن عقوبة عدم الالتزام بالتدابير التي تتخذها السلطات الصحية وتعليماتها، يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد عن عشرة آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين".





وقالت صحيفة "القبس" إن مصادر حكومية، حذرت من أن زيادة نسبة الإصابات بفيروس كورونا بشكل غير مسبوق، وارتفاع نسبة إشغال العناية المركزة، سيدفع الحكومة إلى التشدد في الاجراءات بالتدريج، موضحة أن الحظر الجزئي ومن بعده الكلي، مطروحان على الطاولة.





وكشفت المصادر الحكومية لـ«القبس»، أن هناك تخوفًا من انفلات الوضع الصحي مع قرب شهر رمضان المبارك، مشيرة إلى أن الحكومة ستلجأ إلى إغلاق أي نشاط يساهم في نشر الوباء، مشددة على اتخاذ أي قرار بلا تردد في سبيل حماية أرواح الناس وتخفيف الضغط على الطواقم الطبية.





وذكرت صحيفة "الأنباء" أن قرار إغلاق الصالونات ومحلات الحلاقة ومنع دخول غير الكويتيين يدخل حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم، ولا تراجع عن هذه الإجراءات الوقائية المعتمدة من مجلس الوزراء، والتي تهدف إلى المحافظة على صحة الجميع، مشيرة إلى ان إعادة النظر في تعليق دخول غير الكويتيين ستكون في 21 الجاري





وأوضحت صحيفة "الوطن" دعوة عدد من القنصليات الكويتية في الخارج المواطنين لللتواصل معها، حيث دعت القنصلية العامة لدولة الكويت في دبي أمس السبت المواطنين الكويتيين الموجودين في أي من الإمارات الشمالية إلى ضرورة التواصل معها لتسجيل بياناتهم في ظل الإجراءات الاحترازية العالمية لمواجهة انتشار فيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19)، كما دعت سفارة دولة الكويت لدى فرنسا والمملكة المتحدة جميع المواطنين الكويتيين الموجودين على الأراضي الفرنسية بضرورة التواصل معها لتسجيل بياناتهم.









عربيا وإقليميا، أشارت صحيفة "الأنباء" إلى ترحيب وزارة الخارجية الكويتية، أمس السبت، بما تضمنه خطاب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة جو بايدن من تأكيد ‏على مواصلة التعاون مع المملكة العربية السعودية الشقيقة للدفاع عن سيادتها والتصدي للتهديدات التي تستهدفها.





كما رحبت الخارجية في بيان لها بتأكيد الولايات المتحدة على دعم الجهود الدبلوماسية لحل الأزمة اليمنية.





وأبرزت صحيفة "الوطن" إعلان وزارة الصحة السعودية عن تسجيل 386 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، كأعلى حصيلة للإصابات اليومية بالفيروس في البلاد منذ أشهر، ليصبح عدد حالات الإصابة المؤكدة في المملكة 369961 حالة.





وأفادت صحيفة "الراي" بإعلان تحالف دعم الشرعية في اليمن، فجر اليوم الأحد، اعتراض وتدمير طائره بدون طيار مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية.





وقالت صحيفة "القبس" إن العاصمة الإماراتية أبوظبي أعادت بعض القيود على الطاقة الاستيعابية لأماكن العمل والأنشطة الترفيهية وأغلقت دور السينما للحد من ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، في أعقاب مجموعة قيود مماثلة فرضتها إمارة دبي.





وذكرت صحيفة "الجريدة" أن ليبيا بدأت مرحلة انتقالية جديدة امس غداة انتخاب سلطة تنفيذية موحدة ومؤقتة يتعين عليها تشكيل حكومة والتحضير للانتخابات الوطنية المقرر إجراؤها في ديسمبر وإنهاء عقد من الفوضى.





وسيحاول 4 قادة جدد من المناطق الثلاث في ليبيا إعادة توحيد مؤسسات بلد يعاني انقسامات مع وجود سلطتين متنافستين في غرب البلاد وشرقها.









دوليا، لفتت صحيفة "الراي" إلى منح السلطات المسئولة عن قطاع الأدوية في الصين الضوء الأخضر «بشروط» لاستخدام ثاني لقاح ضد كوفيد-19 تم تطويره في البلاد ويدعى «كورونا فاك» الذي طورته شركة «سينوفاك»، وفق ما أعلنت شركة الصناعات الدوائية أمس.





وكان اللقاح استخدم حتى قبل الإعلان لتطعيم فئات رئيسية تعد أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا، لكن إقراره أمس يسمح باستخدامه للعامة.







ويأتي إقرار لقاح «سينوفاك» بعد أسابيع من حصول شركة «سينوفارم» الصينية لصناعة الأدوية على الضوء الأخضر المشروط أيضا لطرح لقاحها في السوق.





وركزت صحيفة "الراي" على تعيين البابا فرنسيس امرأة في منصب وكيل مجمع الأساقفة مع حقوق التصويت في هيئة تدرس مسائل العقيدة الرئيسية، مخالفا بذلك التقليد المسيحي.





وكانت الفرنسية ناتالي بيكار التي عينت مع وكيل آخر هو الإسباني لويس مارين دي سان مارتان السبت في سينودس الأساقفة، تعمل مستشارة منذ 2019.





وأشارت صحيفة "الأنباء" إلى رفض الرئيس الأمريكي جو بايدن منح سلفه دونالد ترامب إمكانية الوصول المستمر إلى المعلومات الاستخباراتية السرية، كما هو معتاد أن ترسلها وكالات الاستخبارات الأميركية إلى الرؤساء السابقين، وذلك بسبب سلوكه «الذي لا يمكن توقعه».





وقال الرئيس الديمقراطي الجديد في مقابلة مع شبكة «سي بي إس» أمس الأول: «أعتقد أنه لا يحتاج إلى تلقي إحاطات الاستخبارات. ما الفائدة من تقديم إحاطة استخبارية له؟ وما تأثير ذلك على الأمور، غير أنه قد يقوم بالإفصاح عن شيء ما؟».





وقالت صحيفة "الجريدة" إن وزير الخارجيّة الأمريكي أنتوني بلينكن بدأ رسميًا الجمعة إجراءات شطب المتمردين الحوثيّين في اليمن من لائحة الإرهاب التي أدرجتهم الإدارة السابقة عليها في خطوة تقول منظمات العمل الإنساني أنها تضر بتقديم المساعدات الأساسية.





وقال متحدّث باسم وزارة الخارجية الأمريكية: «أبلغنا الكونغرس رسميًا بنيّة وزير الخارجية إلغاء هذه التصنيفات».



