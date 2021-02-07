بتخفيضات 50%.. انطلاق الأوكازيون الشتوي اليوم

ينطلق الأوكازيون الشتوي اليوم الأحد، 7 فبراير، وفقا لقرار الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 16 لسنة 2021 ببدء فترة التصفية الأولى - الأوكازيون الشتوى - لعام 2021 اعتبارًا من يوم 7 فبراير المقبل ولمدة شهر، وأن يكون لكل محل أسبوعان. لسنة





غرفة مركزية لمراقبة الأسواق





وكشف أحمد كمال المتحدث، الرسمي باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن إعداد غرفة مركزية لمتابعة الأسواق مع بدء انطلاق الأوكازيون لمراقبة الأسواق والمولات التجارية، والتأكد من التزام التجار بالتخفيضات المعلنة، وبشروط الاشتراك في الأوكازيون، موضحا أن مشاركتهم اختيارية.









وأشار أحمد كمال، إلى أن الغرفة المركزية لمتابعة الأسواق خلال الأوكازيون الصيفي تتواصل مع مديريات التموين في جميع المحافظات، كما أن الغرفة المركزية بالوزارة تستقبل شكاوى المواطنين من خلال الخط الساخن 19588، والخاصة بعمليات الغش التجاري خلال فترة الأوكازيون.





شروط الاشتراك في الأوكازيون





وأضاف المتحدث باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، لـ "صدى البلد"، أن طلب التاجر المشاركة في الأوكازيون، يلزمه بعدد من الشروط، منها: "وجود السجل التجاري، والبطاقة الضريبية، والإعلان عن قيمة الخفض على السلع، وكتابة سعر المنتج أو السلعة قبل نسبة الخفض، وبعدها".





وأكد أحمد كمال أن وزارة التموين، وجهت بإجراءات صارمة للتأكد من جودة المنتجات المعروضة خلال الأوكازيون، فضلًا عن مواجهة العروض الوهمية، وتحرير محاضر ضد المنافذ المروجة له، حيث ستشمل فترة الأوكازيون مرحلة عيد الأضحى المبارك، وأن تلتزم الجهات المشاركة بالإعلان عن ثمن السلع المعروضة للبيع، وموضحًا بها السعر قبل، وبعد التخفيض خلال فترة الأوكازيون.





تخقيضات من 20% تصل إلى 50%





وقال المهندس إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن موسم الأوكازيون الشتوي يبدأ في السابع من فبراير الجاري وسيستمر لمدة شهر، موضحا أنه من المتوقع أن تتراوح نسبة التخفيضات هذا العام بين 20 إلى 50% في كافة المحافظات.





وأوضح العربي، أن الغرف التجارية بالمحافظات أكدت أن موسم التخفيضات المقبل سيشهد اقبالا كبيرا من التجار للمشاركة بشكل رسمي في الأوكازيون لتنشيط حركة التجارة الداخلية و التي شهدت حالة من الركود خلال الفترة الماضية كما أشارت التوقعات السوقية أنه من المتوقع أن يشهد هذا الموسم إقبالا من المستهلكين أكبر من العامين الماضيين نظرا للتحسن المستمر في مستوى الدخل للمواطنين.





تخفيضات على البيع أون لاين





وأوضح أن الموسم الجديد سيشهد تقديم التخفيضات علي البيع بالمحلات و البيع أون لاين علي المواقع الرسمية للمحلات أو مواقع التسوق الالكترونى تماشيًا مع التطور التكنولوجي الذي تشهده الأسواق وانتشار ثقافة التسوق الألكتروني و التزاما بالتدابير الصحية الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا، مطالبا المستهلكين الابتعاد عن التعامل مع المواقع التي تبيع سلع مجهولة المصدر والتي يتم بيعها على صفحات شخصية منتشرة على مواقع التواصل الألكتروني نظرا لعدم القدرة على تتبع تلك الحسابات وعدم خضوع تلك المنتجات للضوابط القانونية والرقابية أو اشتراطات الجودة المعمول بها لتنظيم التجارة الداخلية.





وأشار إلى أن موسم التخفيضات الشتوية العام الماضي قد شهد اشتراك حوالي 3500 محل تجاري على مستوى كافة محافظات الجمهورية كما شهد إقبالًا متوسطًا من الجماهير بسبب النتائج الاقتصادية السلبية جائحة فيروس كورونا المستجد بناءً على تقارير وزارة التموين والتجارة الداخلية وتقارير الغرف التجارية بالمحافظات.





وأضاف أن متاجر العلامات التجارية العالمية قد بدأت بالفعل في تقديم التخفيضات على كافة منتجاتها بينما ستبدأ المتاجر المحلية في تقديم عروضها مع الموعد الرسمي المقرر إطلاقه ونصح العربي المستهلكين بالتأكد من واقعية التخفيضات التي سيحصلون عليها من خلال قسائم فواتير الشراء والتي ستوضح السعر قبل وبعد التخفيضات والتعامل مع المتاجر الرسمية وليس الباعة الجائلين لضمان حقوقهم في الاسترداد طبقا لأحكام القانون المنظم لهذا الشأن.