مصر للطيران تسير اليوم 48 رحلة جوية.. وهذه أبرز الوجهات الدولية

تسير الشركة الوطنية مصر للطيران علي مدار اليوم الأحد، رحلاتها إلى 48 وجهة تنقل على متنها ما يقرب من 3635 راكبا، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات، للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وتنطلق اليوم، 48 رحلة جوية لمصر للطيران بمعدل 32 رحلة دولية إلى كل من بغداد ، نادجمينا ، كازابلانكا، تونس ، لاجوس ، أبوجا ، لندن ، باريس ، موسكو ، واشنطن ، اسطنبول، ميلانو ، امستردام ، دبي ، روما ، عمان ، أبوظبي ، الخرطوم ،بيروت ، الشارقة ، عنتيبي ،اديس أبابا ، و 12 رحلة داخلية إلى كل من شرم الشيخ و الغردقة و الأقصر و أسوان ومرسي علم ، و4 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 3635 راكبا.



