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أخبار البلد

مصر للطيران تسير اليوم 48 رحلة جوية.. وهذه أبرز الوجهات الدولية

الأحد 07/فبراير/2021 - 10:47 ص
صدى البلد
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نورهان خفاجي
تسير الشركة الوطنية مصر للطيران علي مدار اليوم الأحد، رحلاتها إلى 48 وجهة تنقل على متنها ما يقرب من 3635 راكبا، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات، للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.
 
وتنطلق اليوم، 48 رحلة جوية لمصر للطيران بمعدل 32 رحلة دولية إلى كل من  بغداد ، نادجمينا ، كازابلانكا، تونس ، لاجوس ، أبوجا ، لندن ، باريس ، موسكو ، واشنطن ، اسطنبول، ميلانو ، امستردام ، دبي ، روما ، عمان ، أبوظبي ، الخرطوم ،بيروت ، الشارقة ، عنتيبي ،اديس أبابا  ، و 12 رحلة داخلية إلى كل من شرم الشيخ و الغردقة و الأقصر و أسوان ومرسي علم ، و4 رحلات  شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 3635 راكبا.

وتلتزم مصر للطيران بقرار الحكومة المصرية، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويشمل ذلك المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات، كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسي علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور صولهم المطار مقابل 30 دولار في حال عدم إحضاره شهادة الـPCR معه، وذلك في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.
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