ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الأقل منذ أشهر .. انخفاض أعداد إصابات كورونا بروسيا

الأحد 07/فبراير/2021 - 11:46 ص
وفيات فيروس تقل
وفيات فيروس تقل في روسيا
Advertisements
قسم الخارجي
بعد ذروة الارتفاع التي شهدتها روسيا خلال الأيام الماضية، سجلت البلاد أدنى حصيلة وفيات بفيروس كورونا منذ 22 أكتوبر العام الماضي، فيما تراجع معدل الإصابات اليومية إلى أدنى مستوى له منذ أشهر، وفق ما ذكرته شبكة آر تي.

وسجلت الجهات المعنية 16048 إصابة جديدة بالوباء خلال الساعات الـ24 الماضية مقابل 16627 إصابة في اليوم السابق، ما يمثل أدنى حصيلة منذ 22 أكتوبر العام الماضي عندما تم تسجيل 15971 إصابة.

ولا تزال حصيلة الإصابات الجديدة بكورونا عند مستوى الـ16 ألفا لليوم الخامس على التوالي.

وتتوزع الإصابات الجديدة بين كافة أقاليم روسيا الـ85، في مقدمتها العاصمة موسكو (2028 حالة) وثاني أكبر مدن البلاد سان بطرسبورج (1175 حالة)، ولم تظهر أعراض الإصابة لدى 10.8% من المرضى الجدد.

وارتفعت حصيلة ضحايا مرض "كوفيد-19" الذي يسببه كورونا في روسيا خلال آخر 24 ساعة بواقع 432 حالة وفاة.

وأصبح إجمالي عدد الإصابات بكورونا التي سجلت في روسيا منذ بداية الجائحة ثلاثة ملايين و967281 إصابة مؤكدة، منها 76661 حالة وفاة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

أردوغان يفرض حظر التجول في تركيا بعد خروج كورونا عن السيطرة

كورونا يتوحش في تركيا.. 30 ألف إصابة ورقم قياسي جديد للوفيات

ألمانيا تسجل 17767 حالة إصابة بكورونا خلال يوم

روسيا تُسجل 28 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

بعد كسر حاجز الـ 3 ملايين حالة.. روسيا تسجل أكثر من 28 ألف إصابة جديدة بـ كورونا

لأول مرة منذ 9 أشهر.. السعودية تسجل أدنى حصيلة إصابات يومية بكورونا

ترشيحاتنا

جمال الحاجي يكشف حظوظ الأهلي أمام بايرن ميونيخ فى المونديال

مفاجآت بالجملة في التشكيل المتوقع لفريق الزمالك أمام الاتحاد السكندري

مفاجأة.. دراسة: لقاح كورونا قد لا يقاوم هذه الحالات من الإصابة

بعد إصابته بـ كورونا.. تفاصيل الحالة الصحية لـ حازم إمام

كيميتش: الأهلي بايرن ميونخ مصر.. ونسعى لكتابة التاريخ

هل تجوز الصلاة عند سماع المؤذن يكبر وقبل الانتهاء من الأذان؟

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدرها التريند.. شاهد أجمل فساتين سامية الطرابلسي

مرسيدس وجيب وهيونداى وكيا في مزاد بجمارك السويس.. تفاصيل

أنيقة وجذابة.. 10 صور تكشف عن إطلالات عائشة بن أحمد في عيد ميلادها