جمعية مصر الجديدة تواصل فعاليتها الفنية والثقافية خلال منتصف العام

تواصل جمعية مصر الجديدة، برئاسة الدكتور نبيل حلمى، تنفيذ حزمة فعالياتها الفنية والثقافية والتى تأتى في سياق البرامج المصاحبة لإجازة منتصف العام الدراسى وطوال شهر فبراير الجارى في محاولة لتنمية مواهب الأطفال في كافة المجالات واكتشاف المبدعين منهم وتبنيهم.





وقال الدكتور نبيل حلمى، إن الجمعية تقدم في كافة منصاتها الثقافية والابداعية حزمة متنوعة من الورش الفنية والتفاعلية، منها ورشة الفن التشكيلى والتى تنفذ في مكتبة مصر الجديدة يومى السبت والاثنين من كل اسبوع، والتى تسعى من خلالها إلى توسيع مدارك الأطفال الفنية وتعريفهم بأنواع مختلفة من الفنون، للنهوض بإبداعاتهم والوصول بها إلى عنان السماء، ليكونوا أكثر مبدعين وخلاقين.





كما تنفذ مكتبة مصر الجديدة يوم الجمعة من كل اسبوع ورشة تحسين الخط العربى تشتمل على دروس تدريبية عملية للمشاركين حول كيفية رسم الحروف والنقاط وكتابتها وفق القواعد الصحيحة .





كما أشار حلمى إلى أن الجمعية تنظم فى مكتبة المستقبل دورة لتعلم مهارات الكمبيوتر والبرمجة يومى السبت والثلاثاء من كل أسبوع ، بالإضافة إ لى دورة الفوتوشوب يومى الاحد والاربعاء والتى تستهدف تزويد المشاركين بأهم المهارات في استخدام المؤثرات البصرية من خلال برنامج الفوتوشوب

.