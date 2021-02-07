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ثقافة

جمعية مصر الجديدة تواصل فعاليتها الفنية والثقافية خلال منتصف العام

الأحد 07/فبراير/2021 - 12:28 م
صدى البلد
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جمال الشرقاوي

تواصل  جمعية مصر الجديدة، برئاسة الدكتور نبيل حلمى، تنفيذ حزمة فعالياتها الفنية والثقافية والتى تأتى في سياق البرامج المصاحبة لإجازة منتصف العام الدراسى وطوال شهر فبراير الجارى في محاولة لتنمية مواهب الأطفال في كافة المجالات واكتشاف المبدعين منهم وتبنيهم.


وقال الدكتور نبيل حلمى، إن الجمعية تقدم في كافة منصاتها الثقافية والابداعية حزمة متنوعة من الورش الفنية والتفاعلية، منها ورشة الفن التشكيلى والتى تنفذ في مكتبة مصر الجديدة يومى السبت والاثنين من كل اسبوع، والتى تسعى من خلالها إلى توسيع مدارك الأطفال الفنية وتعريفهم بأنواع مختلفة من الفنون، للنهوض بإبداعاتهم والوصول بها إلى عنان السماء، ليكونوا أكثر مبدعين وخلاقين.


كما تنفذ مكتبة مصر الجديدة يوم الجمعة من كل اسبوع ورشة تحسين الخط العربى تشتمل  على دروس تدريبية عملية للمشاركين حول كيفية رسم الحروف والنقاط وكتابتها وفق القواعد الصحيحة .


كما أشار حلمى إلى أن الجمعية تنظم  فى مكتبة المستقبل  دورة لتعلم مهارات  الكمبيوتر والبرمجة يومى  السبت والثلاثاء من كل أسبوع  ، بالإضافة إلى دورة الفوتوشوب يومى الاحد والاربعاء والتى تستهدف تزويد المشاركين بأهم المهارات في استخدام المؤثرات البصرية من خلال برنامج الفوتوشوب.

وأكد  حلمى على استمرار عروض الفاعلية العلمية عن عالم الديناصورات فى مركز الطفل للحضارة والابداع "محف الطفل" ، والذي تشهد إقبالا مكثفا للأطفال من مختلف الفئات العمرية رغبة منهم في استكشاف عالم الديناصورات، ومعرفة تاريخ هذا العالم الذي كان يعيش فيه الديناصورات قبل ٦٥ مليون عام قبل الميلاد، موضحًا أن مواعيد عروض الديناصورات يومى الجمعة والسبت من كل أسبوع في 7 عروض يومية مدة كل عرض ساعة كاملة .

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