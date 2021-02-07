الثأر ظاهرة جوعها لا يسد.. تفاصيل

مصطلح الأخذ بالثأر هو مصطلح عربي وعادة إجتماعية خطيرة تهدد المجتمع البشري وهي عادة موروثة تعمل على إعاقة التنمية البشرية والتطوير.

تاريخ الأخذ بالثأر

ترجع ظاهرة الأخذ بالثأر إلى ما قبل الإسلام ولكن امتد أثرها وأصبحت عادة موروثة على الرغم من ظهور الدين الإسلامي وتعاليمه السمحة الذي أعتبر أن هذه الظاهرة ما هي إلا جريمة تعمل على إبادة المجتمع البشري ولابد وأن يحل محلها ما يعرف بالقصاص، إلا أنه في يومنا هذا تتواجد هذه الظاهرة وخاصة في صعيد مصر والمجتمع اليمني.





أسباب الأخذ بالثأر

القبائل التي تنتشر بها ظاهرة الأخذ بالثأر تعيش دومًا مليئة بالخوف وعدم الأمان ويعتبر ضعف الإيمان في نفوس هذه القبائل وضعف الدولة وأنظمة القضاء بالإضافة إلى انتشار الأسلحة بين هذه القبائل مع انتشار ما يعرف “بالتكايل بالدم” الذي كان ينتشر أيام الجاهلية من أهم الأسباب التي تؤدي إلى الأخذ بالثأر.





الثأر في صعيد مصر الأبناء في صعيد مصر هم الذين يأخذون بالثأر لأبيهم وإن لم يكن الأبناء فالأخوة الأشقاء أو غير الأشقاء أو أبناء العم ومن هنا نلاحظ أن عملية الأخذ بالثأر تتم من خلال أقارب الأب وليس الأم، أهل الصعيد ليسوا معترفين بالسجن للقاتل بل يعرفوا ويؤمنوا فقط بالثأر وهم يعيشون على مبدأ “القبر أضيق بكثير من الزنزانة”.

الرجل الصعيدي نجده يحمل بندقيته على كتفه طوال اليوم أيًا كان ذاهبًا لا تفارقه إلا عند النوم وهو شديد الإحتفاظ بها ولا يفكر في بيعها مهما اشتدت عليه الحالة المادية ونجد الأهالي في صعيد مصر يعلمون أولادهم فوق سن العاشرة استخدام السلاح وذلك حتى ينشأوا على عرف قبيلتهم وعاداتها.

