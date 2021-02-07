إقبال متوسط على صناديق انتخابات نقابة المحامين بالعريش

يشهد مقر نقابة المحامين بمحافظة شمال سيناء، اليوم الأحد، اجراء انتخابات مجلس نقابة المحامين الفرعية بمدينة العريش، لاختيار النقيب، وأعضاء مجلس النقابة الفرعية بسيناء ، تحت اشراف قضائى كامل،وتأمين للجان من الخارج.





وتشهد صناديق الانتخابات إقبال متوسط من جانب أعضاء النقابة الفرعية للمحامين بمدينة العريش، وتجرى الانتخابات على اختيار مقعد النقيب وأعضاء مجلس النقابة بما فيهم ممثل الشباب داخل النقابة" تحت للسن" تحت اشراف قضائي .



ويتولى أنصار كل مرشح سواء علي مقعد النقيب او مقاعد أعضاء المجلس أو الشباب ، بتنظيم حملات دعائية للتأييد وذلك لاختيار ممثليهم وسط أجواء اتسمت بالهدوء والطمأنينة، وتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من الاصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وقد حرص المؤيدون بالترويج والدعاية مرشحهم لإبراز الإمكانيات والخدمات التي ينوي تقديمها لأعضاء النقابة.

وأعلنت اللجنة المنظمة بمحافظة شمال سيناء ، أن عدد المقيدين ممن لهم حق الإدلاء بأصواتهم 458 عضوا ، مسجلين في جداول كشوف المحامين حيث يتنافس على مقعد نقيب المحامين نقابة شمال ييناء 3 مرشحين، و هم كل من :أسامة حجاب، وممدوح العيادى"النقيب الداخلي " ومحمد العكاوى.



بينما يتنافس على مقاعد العضوية 20 مرشحا لانتخاب 7 مرشحين من بينهم، علاوة على اختيار ٣ مرشحين على مقعد الشباب "تحت السن" حيث يتم اختيار واحد فقط .





ويتنافس 20 مرشحا على مقاعد العضوية ممثلين للنقابة بمحافطة شمال سيناء ، وهم إبراهيم محمد إبراهيم مصطفى، أحمد جمعة عبد الرحمن، أحمد سالم سليمان ، أحمد فايد مسلم ، أحمد محمد البيومي ، أيمن محمد المتولي، تامر عبد الفتاح، حسنى محمد حسين، حمدى سالم خيرى، سالم سالمان فرحان، سعيد محمد سعيد، سليمان إبراهيم على، سميرة هجرس منصور، شربات محمد راغب، صابر صلاح الدين عبد السلام ، عصام الدين محمد خليل، محمد أحمد أحمد، محمد عبد الرحمن حمدان، محمد محمود علاء، محمود عبد المعطى رمضان .



ويتنافس على مقعد الشباب لشمال سيناء ٣ مرشحين هم كل من : أشرف فاروز حسين، طاهر محمد محمود ، محمد جمال عطوة.وقد لاقي مرشحي الشباب خلال الأيام الماضية تدعيم من جانب أقرانهم من الشباب لاختيار من يمثلهم في مجلس النقابة للمطالبة بحقوقهم وحصولهم على الخدمات بنسب كبيرة تتلاءم وطموحاتهم نحو المستقبل للنهوض بالمهن.

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