ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

علوم سوهاج تفتتح دورة إعداد وإدارة المكاتبات الرسمية لأعضاء الهيكل الإداري

الأحد 07/فبراير/2021 - 01:18 م
رئيس جامعة سوهاج
رئيس جامعة سوهاج
Advertisements
أنغام الجنايني
افتتح الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم رئيس جامعة سوهاج، اليوم، الدورة التدريبية التي تنظمها كلية العلوم لأعضاء الهيكل الإداري بعنوان "إعداد وإدارة المكاتبات الرسمية"، بقاعة سينمار الكلية، وبحضور الدكتور أحمد سليمان نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتور مصطفى عبد الخالق نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة وخدمة المجتمع، الدكتور كمال سيد خليل القائم بأعمال عميد الكلية، الدكتور عبد الباسط أبو ضيف وكيل الكلية لشئون البيئة وخدمة المجتمع، الدكتور محمد أبو الحسن منسق الدورة، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالكلية.

وقال الدكتور أحمد عزيز إن تنظيم الدورة جاء في إطار تنفيذ خطة الجامعة نحو التحول الرقمي بكل القطاعات، وتفعيلا للجهود المبذولة لتطوير الموارد البشرية وتنميتها لمواكبة الأساليب الحديثة والتطورات الدولية، لتكتسب الجامعة مركزاََ متميزاََ بين الجامعات المصرية والعالمية، مضيفًا أن البرنامج التدريبي للدورة يهدف إلى تحسين مستوي أداء العاملين بالهيكل الإداري ورفع كفاءتهم لضبط منظومة العمل المؤسسي لتقديم أفضل الخدمات المجتمعية، وذلك تماشيًا مع جهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والإصلاح الإداري.


وقال الدكتور كمال سيد خليل، إن البرنامج التدريبي للدورة يستمر في الفترة من ٧ حتى ١٠ من فبراير الجارى، ويتضمن العديد من الموضوعات التي تدور حول أهمية إعداد وإدارة المكاتبات الرسمية للاداريين، مشيرًا إلى أن فعاليات اليوم الأول تشمل محاضرة عن إدارة الوقت وترتيب الأولويات للدكتورة رانيا المساوي أمين الكلية، يليها محاضرة عن تفعيل الإيميل المؤسسي لمهندس شبكات الجامعة محمد فرج. 

وأضاف كمال خليل، أن اليوم الثاني للدورة مخصص للتدريب علي تصميم وتنسيق المكاتبات الإدارية، والارشفة الإلكترونية للمستندات ويقدمها المهندي صلاح حامد، أما اليوم الثالث  سيحاضر فيه الدكتور أحمد عاطف مدير عام مكتب رئيس الجامعة عن مخاطبات الشخصيات الرسمية الهامة، كما سيحاضر محمد نصر مدير عام الموارد البشرية عن الطرق الحديثة لأرشفة الملفات الورقية، أما اليوم الرابع ستقدم محاضرة عن تقويم وتفعيل البريد الإلكتروني المؤسسي وسيحاضر بها المهندس علاء الصادق منسق المنصة الإلكترونية، بالإضافة إلى محاضرتين عن تقويم مهارات تنسيق وأرشفة المكاتبات للدكتور محمد أبو الحسن مدير مركز التدريب على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

رئيس جامعة سوهاج يجتمع لمناقشة تجهيز لائحة الدكتوراة المهنية DPA بكلية التجارة

جلسات حوارية عن المهارات الشخصية والتنمية البشرية بجامعة سوهاج

نقابة العاملين بجامعة سوهاج تُنظم يوما رياضيا ترفيهيا لمنتسبيها وأسرهم

رئيس جامعة سوهاج يُدشن عدة مسابقات وندوات رياضية.. صور

بانوراما جامعة بني سويف خلال يوم.. رئيس الجامعة يوجه بزيادة عدد الدورات التدريبية للعاملين.. وتخفيض 30% من المصروفات الدراسية للطلاب الوافدين

جامعة سوهاج: إعفاء أبناء شهداء الأطباء فى مواجهة كورونا من المصروفات الدراسية

ترشيحاتنا

مفاجأة صادمة.. كورونا ستظل حتى 2022

أخبار الرياضة | إصابة حازم إمام بـ كورونا.. إدارة الزمالك توافق على سفر ساسي

بسبب كورونا.. قرار عاجل من السكك الحديدية السعودية لمسافريها

خناقة عنيفة.. عريس يعتدي بالضرب المبرح على مصور في حفل زفافه

الطموح .. حمدي فتحي من أندية المظاليم لـ لقاء مرتقب مع بايرن ميونخ

مفاجآت بالجملة في التشكيل المتوقع لفريق الزمالك أمام الاتحاد السكندري

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لأول مرة.. كيا سيراتو 2022 تظهر أثناء اختبارها

في عيد ميلاددها.. 15 صورة تبرز جمال وأناقة نادين نسيب نجيم

بعد تصدرها التريند.. شاهد أجمل فساتين سامية الطرابلسي