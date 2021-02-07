بدون راحة.. البنك الأهلي يستأنف تدريباته استعدادا لمواجهة وادي دجلة في كأس مصر

يستأنف اليوم فريق الكرة بنادي البنك الأهلي تدريباته بدون راحة استعدادا لمواجهة وادي دجلة في دور 32 من مسابقة كأس مصر المقرر لها الخميس المقبل ويستضيفها استاد السكة الحديد.
وكانت قرعة دور 32 من مسابقة كأس مصر أوقعت فريق البنك الأهلي في مواجهة وادي دجلة وأرسل اتحاد الكرة المصري خطابا بتأجيل مباراة أسوان والبنك الأهلي المقرر لها الخميس المقبل الى 28 فبراير.
مواجهات كأس مصر
الأهلى مع النصر
الزمالك مع حرس الحدود
انبي مع الفائز من سيدي غازي ونبروة
سموحة مع دكرنس
بيراميدز مع العبور
وادى دجلة مع البنك الأهلي
الاتحاد مع النجوم
المقاولون مع بتروجيت
الإنتاج الحربي مع كوكاكولا
الاسماعيلي مع لافيينا
مصر المقاصة مع الفائز من بترول أسيوط وأشمون
سيراميكا كليوباترا مع غزل المحلة
أسوان مع سوهاج
الجونة مع كيما أسوان
المصرى مع المنصورة
طلائع الجيش مع القناة