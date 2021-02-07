مدرب حرس الحدود يكشف نقطة وحيدة فى صالح الأهلي أمام بايرن ميونيخ

أكد محمد حليم المدير الفني لفريق حرس الحدود أن مباراة النادى الأهلى أمام بايرن ميونيخ غدا الاثنين بكأس العالم للأندية صعبة للغاية.





ويلتقى المارد الأحمر بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني نظيره فريق بايرن ميونيخ مساء غد الاثنين فى إطار منافسات نصف نهائي كأس العالم للأندية.





قال مدرب حرس الحدود في تصريحات خاصة لصدى البلد: مباراة صعبة جدا لا سيما وأن بايرن ميونيخ يمتلك أسماء كبيرة وأبطال أوروبا وحقق نتائج كبيرة أمام برشلونة وغيره من الفرق فى أوروبا وتلك عادة الألمان.





أشار إلى أن الإرهاق البدني جراء السفر لمدة ٧ ساعات يعتبر بمثابة نقطة جيدة فى صالح النادي الأهلي مشددا على إمكانية استغلالها فى تقديم مباراة جيدة غدا الاثنين.





أوضح أن الأهلي نجح فى تخطى فريق الدحيل فى أول مباراة كانت سهلة جدا وكان بإمكان المارد الأحمر زيادة الغلة التهديفية فى الشوط الأول.







استطرد: الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني ليس أمامه سوى اللعب على الهجمات المرتدة وإغلاق المساحات أمام سرعات ومهارات لاعبي بايرن ميونيخ لأنه فى حال وجود مساحات خالية سيكون الأمر صعبا للغاية على دفاعات القلعة الحمراء.





وقال أيضا: من وجهة نظرى يجب على مدرب الأهلي الاعتماد على الثنائى محمد شريف والتر بواليا أحدهم يتم الدفع به على الأطراف والآخر فى قلب الهجوم.





يذكر أنه تقرر ارتداء الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، القميص الأحمر والشورت الأسود والجوارب الحمراء في مباراة نصف نهائي كأس العالم للأندية غدا أمام بايرن ميونيخ، الذي سيرتدي القميص الأبيض، وفقا لما أسفر عنه الاجتماع الفني للمباراة الذي عقد صباح اليوم الأحد داخل مقر إقامة البعثة.





حضر الاجتماع المهندس خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي ومنسق الأهلي لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» والكابتن سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، وسمير عدلي، المدير الإداري للفريق، وجمال جبر مدير إدارة الإعلام، والدكتور عمرو محب القائم بأعمال الترجمة بالجهاز الفني.





كما حضر الاجتماع أمير توفيق، مدير التعاقدات والتسويق، ونائبه أشرف عمر، وحنان الزيني، مدير اللوائح والتراخيص في النادي، وأيضا الكابتن ماهر عبد العزيز ورأفت إبراهيم إداريي الفريق.







شهد الاجتماع الاتفاق على أن يرتدي الأهلي القميص الأحمر والشورت الأسود والجوارب الحمراء، على أن يرتدي حارس مرماه الطاقم الأصفر كاملا، في حين يرتدي بايرن ميونيخ الطقم الأبيض كاملا وحارس مرماه اللون الأزرق كاملا.



