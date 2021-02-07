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مرأة

وصفات جديدة.. طريقة عمل البصارة بأسهل الخطوات

الأحد 07/فبراير/2021 - 03:25 م
اسماء محمد
تعد البصارة من أكثر الأكلات المغذية واللذيذة التى تمد الجسم بقدر عالى من البروتين النباتى والفيتامينات والاملاح المعدنية وفى نفس الوقت تتمتع بمذاق رائع.

ونقدم لك طريقة عمل البصارة بـ 3 وصفات جديدة لمجموعة من امهر الطهاة
 
طريقة عمل بصارة بالبسطرمة 
لـ نجلاء الشرشابي
مقادير بصارة بالبسطرمة
بسطرمة 
فول مدشوش منقوع 
بصلة مفرومة 
ثوم مفروم 
زيت
ملح كمون 
فلفل أسود 
بصل محمر 
طريقة تحضير بصارة بالبسطرمة
* حمري البصل المفروم صغيرة في القليل من الزيت ثم ضيفي البسطرمة

* اسلقي الفول في كمية من الماء مع الثوم وملح وفلفل وكمون حتى تمام النضج ثم يترك ليهدأ

* اضربي الفول في الخلاط الفول جيدا ثم ضعيه في الحلة على النار وفوقها البصل المحمر والبسطرمة ومعها الملح والفلفل وضعيها في أطباق ويزين بالبصل المحمر

طريقة عمل بصارة باللحم المفروم
لـ نجلاء الشرشابى
مقادير بصارة باللحم المفروم
نصف كيلو فول مدشوش
 ربع كيلو لحم مفروم 
2 بصل خضرة 
نعناع جاف 
ثوم شطة
 ملح و فلفل 
طريقة تحضير بصارة باللحم المفروم
* ضعى جميع مكونات البصارة مع ماء على النار حتى نضج الخليط ثم قومى بعمل التقلية بتحمير البصل و الثوم و عصجى اللحم.

* ضعى جزء من اللحم على البصارة بعد فرمها و جزء منها مع التقلية على الوجه مع وضع جزء من التقلية داخل البصارة، وتقدم .

طريقة عمل البصارة بالفول الأخضر 
لـ نادية سرحان 
مقادير البصارة بالفول الاخضر
2 كوب فول أخضر مجفف 
4 أكواب ماء
 زيت زيتون 
ليمون مقطع أرباع 
كمون 
ثوم 
زبدة 
زيت زيتون 
ملح فلفل 
طريقة تحضير البصارة
* انقعي الفول الأخضر في الماء واطهيه في حلة ضغط مع الماء والملح والزيت حتى يصبح الفول قابل للهرس

* قلبيه على النار واخلطيه واهرسيه أضيفي الماء إذا كان كثيفا وقدميه مع الليمون أو مع الثوم والمحمر في الزبدة مع رشة فلفل وكمون
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