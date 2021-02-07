كارثة تنهي حياة 150 شخصًا في غمضة عين.. تفاصيل مفجعة

حلت كارثة ضخمة على أهل بلدة حتى توفي منهم نحو 150 شخصًا، وذلك بعد اصطدام نهر جليدي بأحد السدود وتسبب في فيضانات مدمرة.





حطم النهر الجليدي في جبال الهيمالايا في ولاية "أوتاراخاند" شمال الهند، سدًا لتوليد الطاقة الكهرومائية وجرفه اليوم الأحد، وقد تم إخلاء القرى الواقعة أسفل مجرى النهر، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.





وقال "أوم براكاش"كبير أمناء ولاية أوتارانتشال حيث وقع الحادث لرويترز "العدد الفعلي لم يتأكد بعد"، ففي هذه المرحلة المبكرة ، يُعتقد أن 100 إلى 150 شخصًا ربما ماتوا.





أفاد شاهد عيان بوجود جدار من الغبار والصخور والمياه عندما اجتاحت انهيار جليدي وادي نهر داولي جانجا الواقع على بعد أكثر من 500 كيلومتر شمال نيودلهي.





وقال "سانجاي سينغ رانا" الذي يعيش في الروافد العليا للنهر بقرية ريني في أوتارانتشال "جاء الأمر بسرعة كبيرة ولم يكن هناك وقت لتنبيه أي شخص..شعرت أنه حتى نحن سوف ننجرف".





وقال رئيس شرطة أوتارانتشال "أشوك كومار "للصحفيين إن أكثر من 50 شخصًا يعملون في السد ، مشروع ريشجانجا للطاقة الكهرومائية ، يخشى وفاتهم على الرغم من إنقاذ آخرين.



