شاهد.. دودج تكشف عن وحشها الجديد دورانجو SRT هيلكات 2021

اعلنت شركة دودج الامريكية عن طرح السيارة الـSUV فائقة القوة ، دودج دوانجو في طرازها الجديد لعام 2021 ، لتنضم إلى شقيقتيها تشالنجر وتشارجر في فئة SRT هيلكات .

واوضحت دودج ان السيارة الجديدة دوانجو موديل 2021 ، ستستمد قوتها من محرك HEMI® Hellcat V8 سعة .2 لتر بقوة 710 أحصنة، تنطلق دورانجو من السكون إلى سرعة 100 كم/ س في زمن يبلغ 3.5 ثانية، لتنطلق بسرعتها القصوى البالغة 290 كم/ س. ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من ثماني سرعات. وتعتبر دورانجو بهذا الأداء أقوى سيارة SUV على الإطلاق.

وتظهر السيارة دودج دوانجو موديل 2021 ، بواجهة أمامية مصممة حديثًا بشبكة ذات خطوط حادة، ومصابيح أمامية LED تضيف بتصميمها إلى شراسة السيارة، ومصابيح LED للقيادة النهارية، وغطاء محرك منحوت، وجناح خلفي مع مجموعة متنوعة من خيارات العجلات.

وتاتى المقصورة الداخلية للسيارة دودج دوانجو موديل 2021 الجديدة أعرض من الطراز السابق، وتتميز بتركيزها على السائق، وتضم شاشة تعمل باللمس مقاس 10.1 بوصة، وهي الأكبر في فئتها، وتميل بزاوية 7 درجات تجاه السائق، وقد تم تجهيزها بنظام يوكونيكت 5، وهي جزء من لوحة العدادات الجديدة الموجهة للسائق.

وتوجد اسفل لوحة العدادات مجموعة من الأزار المدمجة المعاد تصميمها، للتحكم في العديد من وظائف السيارة ، وتكتسي عجلة القيادة والمقاعد بجلد نابا الفاخر المحاك بخيوط مزدوجة تمنحها مظهرًا أنيقًا، مع شعار Hellcat مطرز على المقاعد الأمامية، ويتوافر جلد لاجونا باللونين الأسود والأحمر كخيار إضافي.

وتضم دودج دوانجو موديل 2021 عدد من وسائل الامان المتطورة ، منها التحكم التكيفي في التطواف، ومراقبة النقطة العمياء، واكتشاف المرور الخلفي، والتحذير من الاصطدام الأمامي مع الفرامل النشطة، ومساعد الفرامل المتقدم، ونظام تحذير مغادرة المسار مع نظام المساعدة في الحفاظ على المسار.