حي غرب الإسكندرية يزيل عقار كوم الشقافة المائل.. شاهد





بدأت الأجهزة التنفيذية بحي غرب الإسكندرية أعمال هدم العقار المائل وسط كردون امني شديد الحراسة حفاظا على حياة المارة والإسكان.





وتواجد أهالي العقار امام الكردون مطالبين بتوفير سكن لهم ولاطفالهم، حيث قضوا يومهم بالأمس في محيط العقار.







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وقد تفقد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بالأمس بموقع العقار المائل الكائن في ٣٦ شارع أبو الحسن بمنطقة كوم الشقافة كرموز نطاق حي غرب، لمتابعة الموقف علي أرض الواقع، مؤكدا علي رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أجهزة المحافظة. وذلك بحضور المهندسة سحر شعبان رئيس حي غرب، وجميع الأجهزة التنفيذية والأمنية.

وأوضح المحافظ أن العقار مخالف تم بناؤه بدون رخصة منذ ٢٠٠٩ وصادر له قرار إزالة حتي سطح الأرض، وهو مأهول بالسكان يقطن به ٨ أسرة ومكون من دور أرضي و٩ أدوار علوية.

وأكد المحافظ أنه عقب حدوث الميل بالعقار تم الإخلاء الفوري له، وكذلك تم إخلاء ٥ عقارات بمحيط العقار المائل لحين التأكد من السلامة الإنشائية لتلك العقارات حفاظا على أرواح وسلامة المواطنين.



