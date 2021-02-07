الموت الأسود يعود.. العالم على موعد مع وباء جديد قريبا | تفاصيل

بحسب ما نشرته صحيفة "ميرور" البريطانية، توقع بعض العلماء على مستوى العالم تفشي الفيروسات الحيوانية المنشأ، والتي تنتقل من الحيوانات إلى البشر، ووصفوها بأنه مثل الحروب النووية.

كما أشار الباحث فيدال، إلى أن الميكروبات، الموجودة بشكل طبيعي في الحيوانات البرية والحيوانات الأليفة، تنتقل الآن إلى البشر.

وأوضح فيدال أن علماء البيئة في جامعة إمبريال كوليدج لندن أبلغوا عن 335 مرضا جديدا قد تكون قاتلة، وقد ظهرت على مستوى العالم منذ عام 1945 حتى الآن.

كما أكد العلماء إن أكثر من 200 من الأمراض الحيوانية المنشأ والفيروسات والبكتيريا والطفيليات والفطريات والبريونات، تنتشر حول العالم.