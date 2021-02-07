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أصل الحكاية

الموت الأسود يعود.. العالم على موعد مع وباء جديد قريبا | تفاصيل

الأحد 07/فبراير/2021 - 06:09 م
صدى البلد
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رشا عوني
في الوقت الذي يحارب فيه العالم فيروس كورونا لما يقرب من عام ونصف، توقع باحثون تفشي فيروسات جديدة قد تكون أشد فتكًا من فيروس كورونا المستجد، والتي من المتوقع أن تغزو العالم خلال العام الجاري.

بحسب ما نشرته صحيفة "ميرور" البريطانية، توقع بعض العلماء على مستوى العالم تفشي الفيروسات الحيوانية المنشأ، والتي تنتقل من الحيوانات إلى البشر، ووصفوها بأنه مثل الحروب النووية. 

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، توقع الباحث البيئي "جون فيدال"، تفشي فيروس جديد قد يجتاح العالم في غضون أسابيع، ويقتل عشرات الملايين، كما توقع أن ينتشر ذلك الفيروس عبر الرحلات الجوية ووسائل النقل الأخرى.

كما أشار الباحث فيدال، إلى أن الميكروبات، الموجودة بشكل طبيعي في الحيوانات البرية والحيوانات الأليفة، تنتقل الآن إلى البشر.

وأوضح فيدال أن علماء البيئة في جامعة إمبريال كوليدج لندن أبلغوا عن 335 مرضا جديدا قد تكون قاتلة، وقد ظهرت على مستوى العالم منذ عام 1945 حتى الآن.

كما أكد العلماء إن أكثر من 200 من الأمراض الحيوانية المنشأ والفيروسات والبكتيريا والطفيليات والفطريات والبريونات، تنتشر حول العالم.

وحذر الباحث البيئي فيدال من تفشي تلك الفيروسات بشكل مشابه لما حدث عند تفشي مرض الطاعون الذي يعرف باسم الموت الأسود ، الذي اجتاح أنحاء أوروبا بين عامي 1347 و1352، وتسبب في موت ما لا يقل عن ثلث سكان القارة.

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