إيران: مستعدون للعمل مع المبعوث الأممي في اليمن لإنهاء الحرب

أعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف اليوم الأحد، أن طهران مستعدة للعمل مع مبعوث الأمم المتحدة لليمن وستلتقي معه يوم الاثنين.





وبحسب "رويترز"، قال ظريف إنه "يتوجب على الولايات المتحدة أن تطلب من السعودية وقف الحرب في اليمن". في الوقت الذي تدعم فيه إيران مليشيات الحوثي الانقلابية الإرهابية في اليمن وتمدها بالسلاح لاستهداف مناطق مدنية سعودية.





ويأتي ذلك بعد إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن تعيين ليندركينج، مبعوثا أمريكيا إلى اليمن، مشددا على ضرورة وضع حد للحرب هناك.





وأجرى ليندركينج، الجمعة، نقاشات مع قادة دول الخليج ووزارة الخارجية البريطانية، حول جهود إنهاء الصراع في اليمن.





وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أكد أن المملكة العربية السعودية "شريك أمني مهم"، وذلك بعد اتصال هاتفي بين وزيري خارجية البلدين.



