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تعليم

تراجع ملحوظ في إصابات كورونا بمستشفيات العزل التابعة لجامعة عين شمس

الأحد 07/فبراير/2021 - 06:53 م
حسام الفقي
قالت الدكتورة هالة سويد مدير مستشفى الشهيد المهندس أحمد شوقي بمستشفيات جامعة عين شمس، والذي تم تحويله إلى عزل مصابي فيروس كورونا  أن هناك تراجعا ملحوظا بأعداد كورونا في الفترة الأخيرة، مشيرا الي ان المستشفي يوجد بها اماكن فارغة لاستبقال حالات جديدة .

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وفي ذات السياق أكد الدكتور أسامة أشرف أستاذ الباطنة والجهاز الهضمي ومدير المستشفى الميداني بجامعة عين شمس الخاص بعزل مصابي فيروس كورونا خلال تصريحاته لصدي البلد انه يوجد نقص ملحوظ بمصابي كورونا داخل مستشفيات العزل بعين شمس  ويرجع ذلك لقرار تعليق الدراسة وجزء كبير من وعي المواطنين، مشيرة إلى أن المستشفى يوجد بها عدد قليل من المصابين.

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وشدد مدير المستشفى العزل على التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية من حيث التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة والابتعاد عن أي شخص يعاني من مشاكل صحية مثل السخونة الرشح أو ما يشبه أعراض البرد .

وأكد أن المستشفى يعالج جميع مرضاه بالمجان دون أي مصاريف علاجية، موضحا أن المستشفى يوفر لهم العلاج الكامل وفق البروتوكولات المعتمدة للعلاج بوزارة الصحة.
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