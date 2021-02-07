تراجع ملحوظ في إصابات كورونا بمستشفيات العزل التابعة لجامعة عين شمس

اقرأ أيضا :





وفي ذات السياق أكد الدكتور أسامة أشرف أستاذ الباطنة والجهاز الهضمي ومدير المستشفى الميداني بجامعة عين شمس الخاص بعزل مصابي فيروس كورونا خلال تصريحاته لصدي البلد انه يوجد نقص ملحوظ بمصابي كورونا داخل مستشفيات العزل بعين شمس ويرجع ذلك لقرار تعليق الدراسة وجزء كبير من وعي المواطنين، مشيرة إلى أن المستشفى يوجد بها عدد قليل من المصابين.





اقرأ أيضا :





وشدد مدير المستشفى العزل على التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية من حيث التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة والابتعاد عن أي شخص يعاني من مشاكل صحية مثل السخونة الرشح أو ما يشبه أعراض البرد .





وأكد أن المستشفى يعالج جميع مرضاه بالمجان دون أي مصاريف علاجية، موضحا أن المستشفى يوفر لهم العلاج الكامل وفق البروتوكولات المعتمدة للعلاج بوزارة الصحة.