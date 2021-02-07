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أخبار العالم

4 طائرات مفخخة.. هجوم حوثي جديد يستهدف أراضي السعودية

الأحد 07/فبراير/2021 - 07:02 م
صدى البلد
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أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، منذ قليل، اعتراض 4 طائرات مفخخة مليشيات الحوثي الانقلابية في اتجاه أراضي المملكة. 

وأضاف التحالف: "نتخذ الإجراءات العملياتية للتعامل مع التهديد بما يتوافق مع القانون الدولي".

ويأتي ذلك بعد أن أفاد التحالف، صباح الأحد، باعتراض طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون "بطريقة ممنهجة ومتعمدة، لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية" في المملكة.

وتقود السعودية، منذ مارس 2015، التحالف العربي الذي يشن عمليات عسكرية مكثفة في اليمن دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا الموالية للرئيس، عبد ربه منصور هادي، والتي تحارب قوات الحوثيين المدعومين من إيران والذين يسيطرون على العاصمة صنعاء منذ العام 2014.

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