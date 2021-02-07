الداخلية في يوم.. مد ساعات العمل ببعض مكاتب الأحوال المدنية.. كشف واقعة تنمر على شخص من ذوي الاحتياجات.. وحملات مكبرة لضبط التشكيلات العصابية بالمحافظات

ضبط 6 أشخاص تنمروا على مواطن من ذوي الاحتياجات الخاصة

الداخلية تقرر تمديد ساعات العمل فى 3 مكاتب للأحوال المدنية

ضبط شخص يقوم بتخزين الزيوت المستخدمة داخل تانك بجوار عقار فى الجيزة لإعادة بيعها للمواطنين

الأمن يضبط 3 تشكيلات عصابية بالإسكندرية









نجحت أجهزة وزارة الداخلية فى كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" يتضمن قيام بعض الأشخاص بالتعدى على مواطن من ذوى الاحتياجات الخاصة بالتنمر عليه وتصويره بالطريق العام.









بالفحص تبين عدم تقدم أحد بأية بلاغات تتعلق بالفيديو المشار إليه .. وبمجرد رصد الأجهزة الأمنية للواقعة اضطلعت إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الأقصر تحت إشراف قطاع الأمن العام بتحديد الشخص المعتدى عليه فى مقطع الفيديو ( مواطن من ذوى الاحتياجات الخاصة مقيم بدائرة مركز شرطة القرنة بمحافظة الأقصر اعتاد التنقل ببعض القرى المجاوره).. وكذا تحديد مرتكبى الواقعة ( 6 أشخاص وجميعهم مقيمون بدائرة مركز شرطة أرمنت).









عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين والهاتف المحمول المستخدم فى الواقعة بحوزة أحدهم ، وبمواجهتهم أقروا بارتكابهم واقعة التنمر على المجنى عليه وقيام أحدهم بتصوير مقطع الفيديو الذى تم تداوله.









تم اتخاذ الإجراءات القانونية.





ومن ناحية أخرى أعلنت وزارة الداخلية، عن تمديد ساعات العمل فى بعض مكاتب سجلات الأحوال المدنية، كمرحلة أولى لفترة إضافية مسائية حتى الساعة التاسعة مساءً تيسيرًا على المواطنين.





وذلك على النحو التالى:-

سجل مدنى النزهة ( بمحافظة القاهرة )

سجل مدنى الدقى (بمحافظة الجيزة)

سجل مدنى شبرا الخيمة ثان (بمحافظة القليوبية).





وتستمر جهود وزارة الداخلية نحو التطوير والتحديث المتواصل لتقديم الخدمات الجماهيرية بسهولة ويسر وبصورة حضارية تتماشى مع التطور التكنولوجى.





وذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد أهم محاورها إلى الإرتقاء بمستوى الأداء الأمنى وتطوير الخدمات المقدمة للجماهير، والتيسير على المواطنين حال ترددهم على المواقع الشرطية.





وعلى جانب اخر واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، لاسيما فى مجال ضبط الجرائم التموينية والتصدى لحالات الغش التجارى.





تبلغ لإدارة مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة وجود مخزن "بدون ترخيص" - كائن بدائرة قسم شرطة الأهرام لتجميع زيوت السيارات المستخدمة.





بالإنتقال والفحص وإجراء التحريات اللازمة .. تبين أن المخزن المشار إليه عبارة عن قطعة أرض فضاء مجاورة للعقارات السكنية ملك "أحد الأشخاص" جارى ضبطه حيث يقوم بتجميع بزيوت السيارات المستعملة داخل تنكات بلاستيكية بقصد إعادة تعبئتها وتصنيعها مرة أخرى ، وطرحها للبيع مدخلًا الغش والتدليس على المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة ، بالإضافة إلى تشكيل خطورة على حياة المواطنين بالمنطقة المحيطة للمخزن.





على الفور تم توجيه حملة مكبرة بمشاركة إدارة شرطة المرافق والجهات المعنية إستهدفت المنطقة محل الواقعة ، وأسفرت جهودها عن ضبط (8 تانك بلاستيك معبأة زيوت سيارات مستعملة بإجمالى 8 أطنان– موتور لشفط الزيوت – 2 تانك بلاستيكى فارغ).





كما واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمواجهة الجريمة بشتى صورها، لا سيما فى مجال استهداف وضبط الخارجين على القانون والعناصر الإجرامية من التشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقة.





أسفرت جهود أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية عن تحقيق العديد من النتائج الايجابية حيث تم ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"، وسيدتين) لقيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى ارتكاب حوادث سرقات المساكن بأسلوب "المغافلة" بدائرة قسم شرطة سيدى جابر، عن طريق قيام المتهمتين بإيهام المجنى عليهم بأنهما تابعين لإحدى شركات تعقيم وتطهير المنازل، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب (3) وقائع بسرقة مبالغ مالية ومشغولات ذهبية.





كما تمكنت من ضبط (ثلاثة أشخاص لهم معلومات جنائية) لقيامهم بارتكاب واقعة سرقة (شاشات تليفزيون – أجهزة ريسيفر – أجهزة كهربائية متنوعة) من داخل دار للمسنين بدائرة قسم شرطة ثان العامرية، مستخدمين مركبة "توك توك" قيادة أحدهم، وتم ضبط المسروقات لدى عملائهم (عاطلان).





وضبط (ثلاثة أشخاص- مقمين بدائرة قسم شرطة أول العامرية) لقيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى ارتكاب حوادث السرقات المتنوعة بأسلوب "المغافلة" متخذين من دوائر أقسام المدينة مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب (5) وقائع سرقة، وبإرشادهم تم ضبط المسروقات عبارة عن (3 تكاتك – 2 تروسكيل).