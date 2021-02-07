بدء عمل الجسات الأرضية لمشروع المجتمع العمراني الجديد بمدينة قنا

قال حازم عمر، نائب محافظ قنا، إن الشركة المنفذة لمشروع المجتمع العمرانى الجديد بدأت أعمال الجسات الأرضية للتعرف على خواص التربة تمهيدا لبدء أعمال الحفر والأساسات خلال الأيام المقبلة.





جاء ذلك خلال جولته بالموقع الذى تم تخصيصة على مساحة ٦٧ فدان خلف مركز الأورام لإقامة المشروع رافقه خلالها المهندس محمد مصطفى، مستشار المحافظ للتخطيط العمرانى.



وجه نائب المحافظ، بسرعة إزالة عدد من الغرف و الأسوار الواقعة علي المساحة المخصصة وتيسير كافة الإجراءات اللازمة للشركة المنفذة للبدء فى أعمال البنية التحتية والإنشائية، لافتًا إلى أن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة سوف تتولى الإشراف على تنفيذ أعمال المشروع.





وأكد نائب المحافظ، أن هذا المشروع يأتى تنفيذًا لتوجيهات رئاسة مجلس الوزراء نحو تحسين جودة الحياة والخدمات المقدمة للمواطنين من خلال إقامة مشروعات عمرانية جديدة فى عواصم المحافظات والمدن الكبرى على غرار حى الأسمرات لنقل المواطنين المقيمين بالمناطق العشوائية للسكن بها ومن ثم البدء فى تطوير تلك المناطق.





جدير بالذكر أن اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، عقد الإسبوع الماضى اجتماعا موسعا مع كافة الجهات المعنية بتنفيذ المشروع للتنسيق، فيما بينها خلال تنفيذ الأعمال الإنشائية.





و أوضح محافظ قنا، خلال الاجتماع، أن المجتمع العمرانى الجديد سوف يضم ٧١٢٨ وحدة سكنية بتكلفة مالية تصل إلى ٢ مليار جنيه و يستوعب ٣٥ ألف نسمة من سكان المدينة.







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