فيلم وثائقي يكشف كواليس خفية بين ترامب وماي وسر ظهورها ممسكة بيده | صور

شوهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ورئيسة الوزراء البريطانية السابقة تيريزا ماي وهما يمسكان بأيدي بعضهما البعض خلال الزيارة الرسمية لها إلى البيت الأبيض عام 2017 ورحلته الرسمية إلى المملكة المتحدة في عام 2018.





وقبل تداول صور تيريزا ماي وهي ممسكة بأيدي دونالد ترامب في جميع أنحاء العالم، اتصلت رئيسة الوزراء البريطانية السابقة بزوجها لتنبيهه، وفقًا لفيلم وثائقي جديد صدر، اليوم الأحد.





وبعد أن أصبحت أول زعيم أجنبي يزور ترامب بعد انتخابه، شرعت ماي في رحلة أخرى إلى البيت الأبيض في عام 2017 لإقناع الرئيس الأمريكي آنذاك بالالتزام بحلف شمال الأطلسي (الناتو) والتحدث عن علاقته مع روسيا، والرئيس فلاديمير بوتين.





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وأخبرت فيونا ماكلويد هيل، التي شغلت منصب رئيسة الموظفين المشتركة في داونينج ستريت، صانعة الأفلام نورما بيرسي - التي قدمت سلسلة بي بي سي المكونة من ثلاثة أجزاء بعنوان ترامب يأخذ على العالم - أن الرئيس السابق كان يمسك بيد رئيس الوزراء وهي تمر عبر الأعمدة كلنا على حين غرة، وكما اتضح، تفاجأت تيريزا.

وقالت "لم تستطع حقًا إرجاع يدها ، لذا كانت عالقة ... وأول ما قالته كان "أنا بحاجة للاتصال بفيليب فقط لإخباره أنني كنت أمسك بيد رجل آخر قبل أن يضرب وسائل الإعلام''.

ومع ذلك ، قبل أن تتمكن من الاتصال بزوجها، ورد أنها اضطرت لحضور مأدبة غداء أقامها ترامب.

وفي الفيلم الوثائقي، زعم نائب مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق كيه تي ماكفارلاند أن ترامب لا يعتقد أن ماي كانت زعيمة قوية.

ويكشف وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية، توماس شانون، أن ماي حصلت على "الترحاب الكامل" من ترامب عند وصولها.

ووفقًا للمسلسل، بعد أن نفى ترامب التحدث إلى بوتين، أبلغ رئيس الأركان الرئيس أن الزعيم الروسي اتصل ولكن لم يتم تمريره.

وبحسب ما ورد أدى ذلك إلى إرسال الرئيس إلى صخب شديد و"انقلب" على مستشاريه ووبخهم أمام ماي ، كما يزعم شانون.

وقال ترامب "أنت تخبرني أن فلاديمير بوتين اتصل بالبيت الأبيض وأنت تخبرني الآن فقط خلال هذا الغداء؟ فلاديمير بوتين هو الرجل الوحيد في العالم الذي يمكنه تدمير الولايات المتحدة ولم أستقبل مكالمته ''.

كما شوهدت ماي وهي تمسك بأيدي الرئيس ترامب خلال زيارته للمملكة المتحدة في عام 2018.

وقبل مؤتمر صحفي في منزل رئيس الوزراء في تشيكرز، أمسك بيدها قبل أن ينزل الدرج.



