بعد الولادة القيصري.. تعرفي على التوقيت المناسب لشد البطن بعد الحمل

أوضح الدكتور محمد عماد الدين استشاري جراحات التجميل وتنسيق القوام، أن عملية شد البط ن للنساء تعتبر العملية الاكثر شيوعًا بين السيدات حيث تتاثر المراة نفسيًا كثيرا بعد الولادة نتيجة لتغير الهرمونات والشكل الخارجي للجسم بعد الولاد خصوصأ الولادة القيصرية لذا تسعي معظم السيدات الى القيام بعملية ازالة الدهون و شد البطن معًا بعد الفشل الى نتيجة ترضيها سواء عند القيام بتمارين رياضية او من خلال القيام ببعض الوصفات الطبيعية لتخسيس وشد منطقة البطن.









وقال الدكتور محمد عماد الدين يمكن القيام بعملية الشد للنساء بعد مدة تترواح الى ستة شهور من الولادة الى سنة حتى يستعيد الجسم حيوايته والعناصر والفيتامينات التى فقدها اثناء الولاده للحصول على افضل نتيجة بعد العملية .









وأضاف الدكتور محمد عماد الدين من المميزات الموجودة فى شد البطن أثناء الولادة القيصرية هو القيام بعمليتين فى وقت واحد حيث يقوم الدكتور جراجة التجميل بازالة الدهون بعدما ينتهي دكتور النساء والتوليد من اخراج المولود وخياطة الرحم وتقفيل طبقات البطن يقوم الجراح بتوسيع جرح القيصرية وشد البطن واعادتها الى شكل الطبيعي مرة اخري.









وأوضح الدكتور محمد عماد الدين عملية شد البطن تصلح غالبا لكل من النساء والرجال الذين يتمتعون بصحة جيدة، خاصة النساء اللاتي أنجبن عدة مرات يلجئن لتلك العملية حيث أنها تكون مفيدة من أجل شد عضلات البطن، وتقليل ترهلات الجلد، بالإضافة إلي أن شد البطن هو خيار جيد للأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة سابقًا، ولايزال لديهم دهون زائدة في هذه المنطقة أو يجدون جلد فضفاض حول البطن.









وأشار الدكتور محمد عماد الدين نتائج العملية قد تحتاج بعض الوقت للظهور، والنظام الغذائي والرياضة قد يساعدا على الحفاظ على النتائج، فيجب أن تقوم عملية شد البطن بإظهار البطن الخاص بك مسطحة أكثر وتتناسب مع نوع الجسم والوزن، وفي غضون أسبوع أو أسبوعين سوف تستطيع الوقوف بشكل مستقيم، وقد تكون النتائج النهائية قد تمت بسبب التورم وعدم القدرة على الوقوف في البداية.







