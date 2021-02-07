ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

فودة يدعو الوفد الكازاخستاني لاستغلال الفرص الاستثمارية في جنوب سيناء

الأحد 07/فبراير/2021 - 09:40 م
منتدى الأعمال المصرى
منتدى الأعمال المصرى الكازاخي
Advertisements
ايمن محمد
دعا اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، الجانب الكازاخي لاستغلال الفرص الاستثمارية الموجودة بالمحافظة، مشيرًا خلال افتتاح منتدى الأعمال المصرى الكازاخي الذي نظمه الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة المهندس إبراهيم العربى اليوم الأحد، بمدينة شرم الشيخ، إلى أن المحافظة بها الكثير من المواد التعدينية التى لم تكتشف بعد، لافتًا إلى أن الحكومة تسعى الى إنشاء مدينة صناعية تقوم على الصناعات التعدينية. كما تم إبرام اتفاق توأمة بين مدينتي شرم الشيخ والماتي" الكازاخستانية  لدفع التعاون فى كافة الخدمات والعلاقات  فى شتى المجالات.


وأكد فودة  أنه على أتم الاستعداد لازالة المعوقات التى من شأنها أن تعيق وتيرة البناء واتخاذ التدابير الممكنة لزيادة التعاون الاستثماري والتجاري، مشيرا إلى أن جنوب سيناء استقبلت خلال الفترة الماضية العديد من السياح الكازاخيين.


 اقرأ ايضا : 

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

فودة يعد ملاك الفنادق بدراسة تأجيل بعض مستحقات المحافظة لمدة 6 أشهر

انطلاق فعاليات بطولة الجمهورية للفروسية بشرم الشيخ

محافظ جنوب سيناء: البدء في إنشاء قرية التراث ومضمار الخيول بشرم الشيخ

توأمة بين شرم الشيخ ومدينة "ألماتي" في كازاخستان وزيادة عدد الرحلات

كازاخستان: نسعى لإنشاء منطقة لوجستية بالمنطقة الاقتصادية بقناة السويس

توقع مذكرة تفاهم بين هيئة الاستثمار وشركة "كازاخ انفيست" لتعزيز العلاقات الثنائية

ترشيحاتنا

بفضله انتهت الحرب الباردة.. وفاة جورج شولتز أقدم وزير خارجية أمريكي

قرار عاجل بشأن إعلان الحكومة السودانية الجديدة

نقص الهيموجلوبين .. تطورات الحالة الصحية لـ حورية فرغلي

تعرف على أسباب رفض الخطيب حضور أبوتريكة مباراة بايرن ميونخ ودليل خيانته

رئيس وزراء السودان يتحدث عن "أثر كارثي" بسبب الملء الثاني لسد النهضة

قطعه واحدة.. هيفاء وهبى تثير الجدل بفستان يشبه المايوه

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس رياضية.. دنيا سمير غانم تبهر الجمهور بأنوثتها

ببنطلون مشجر.. ناهد السباعي تخطف الأنظار بإطلالة تبرز أنوثتها

هتحل كل مشاكلك .. 7 وصفات لتجميل وتفتيح البشرة الدهنية