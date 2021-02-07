فودة يدعو الوفد الكازاخستاني لاستغلال الفرص الاستثمارية في جنوب سيناء

دعا اللواء

محافظ جنوب سيناء، الجانب الكازاخي لاستغلال الفرص الاستثمارية الموجودة بالمحافظة، مشيرًا خلال افتتاح منتدى الأعمال المصرى الكازاخي الذي نظمه الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة المهندس إبراهيم العربى اليوم الأحد، بمدينة شرم الشيخ، إلى أن المحافظة بها الكثير من المواد التعدينية التى لم تكتشف بعد،

لافتًا إلى أن الحكومة تسعى الى إنشاء مدينة صناعية تقوم على الصناعات التعدينية. كما تم إبرام اتفاق توأمة بين مدينتي شرم الشيخ والماتي" الكازاخستانية لدفع التعاون فى كافة الخدمات والعلاقات فى شتى المجالات.