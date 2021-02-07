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تعليم

آداب القاهرة تعلن الموعد الجديد لامتحان مقرر حقوق الإنسان

الأحد 07/فبراير/2021 - 10:41 م
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
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مريم عزت
أعلنت إدارة كلية الاداب جامعة القاهرة ، ان الجامعة قررت تأجيل امتحان مقرر حقوق الانسان لطلاب الفرقة الرابعة اقسام اللغات ، الى يوم الاتنين الموافق ٢٢ من نوفمبر بدلا من يومى الثلاثاء الموافق ١٦ و الخميس ١٨ من مارس القادم .


كما نوهت ادارة الكلية تحت رعاية عميد الكلية الدكتور شريف كامل ، بأن امتحان طلاب انتظام سيكون فى تمام الساعة التاسعة صباحا حتى العاشرة صباحا ، بينما طلاب قسم اللغة العربية انتساب سيكون الامتحان من الساعة الحادية عشرة صباحا حتى الثانية عشرة ظهرا .


وكان عميد كلية الآداب بجامعة القاهرة أوضح، أن الامتحانات ستعقد بنظام "البابل شيت" اعتبارا من يوم 21 لطلاب الدراسات العليا بالكلية، على أن يتم إجراؤها لطلاب مرحلة الليسانس بداية من شهر مارس المقبل.




وشدد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية المقررة من قبل الوزارة، والتزام الجميع بها، سواء الطلاب أو العاملين وأعضاء هيئة التدريس، وعدم السماح لأي طالب بالدخول لمقر الكلية دون ارتداء الكمامة، ومنع التجمعات بينهم وقياس درجة حرارتهم بالكواشف الحرارية للاطمئنان على صحتهم.
آداب القاهرة تعلن الموعد الجديد لامتحان مقرر حقوق الإنسان
آداب القاهرة تعلن الموعد الجديد لامتحان مقرر حقوق الإنسان
آداب القاهرة تعلن الموعد الجديد لامتحان مقرر حقوق الإنسان
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