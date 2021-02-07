آداب القاهرة تعلن الموعد الجديد لامتحان مقرر حقوق الإنسان

أعلنت إدارة كلية الاداب جامعة القاهرة ، ان الجامعة قررت تأجيل امتحان مقرر حقوق الانسان لطلاب الفرقة الرابعة اقسام اللغات ، الى يوم الاتنين الموافق ٢٢ من نوفمبر بدلا من يومى الثلاثاء الموافق ١٦ و الخميس ١٨ من مارس القادم .









كما نوهت ادارة الكلية تحت رعاية عميد الكلية الدكتور شريف كامل ، بأن امتحان طلاب انتظام سيكون فى تمام الساعة التاسعة صباحا حتى العاشرة صباحا ، بينما طلاب قسم اللغة العربية انتساب سيكون الامتحان من الساعة الحادية عشرة صباحا حتى الثانية عشرة ظهرا .









وكان عميد كلية الآداب بجامعة القاهرة أوضح، أن الامتحانات ستعقد بنظام "البابل شيت" اعتبارا من يوم 21 لطلاب الدراسات العليا بالكلية، على أن يتم إجراؤها لطلاب مرحلة الليسانس بداية من شهر مارس المقبل.









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