استشاري وبائيات: آلية كوفاكس تضمن توزيع اللقاحات العادل

قال الدكتور امجد الخولي استشاري الوبائيات بمنظمة الصحة العالمية إن آلية كوفاكس التى تم توقيع عليه من قبل اكثر من ١٨٠ دولة على مستوى العالم ومن المقرر بدأ العمل بها بهذا الشهر ستضمن بشكل كبير التوزيع العادل للقاحات ضد فيروس كورونا.





واضاف الخولي خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية سكاى نيوز أن التوزيع العادل سيضمن وقف وتقليل خطر الجائحة على مستوى العالم.





وأكد استشاري الوبائيات أن احتكار بعض الدول للقاح حاليا يمثل تهديد للبشرية مضيفًا انه لا يعنى ان الدول التى استطاعت توفير احتياجتها من اللقاح وتوفير فائض انها بمأمن من الانتكاسة المتوقعة لكورونا.





ولفت الخولي إلى ان ألية كوفاكس تضمن تغطية٢٠٪؜ من سكان العالم يتم تغطيتهم من اللقاحات هذا العام للفئات الاكثر خطورة مثل الكوادر الطبية وكبار السن.



