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رياضة

رضا البلتاجي: رزاق سيسيه لا يستحق الطرد أمام الزمالك

الأحد 07/فبراير/2021 - 11:53 م
رزاق سيسه
رزاق سيسه
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حسام الحارتي
أكد رضا البلتاجي، الحكم الدولي السابق، أن البطاقة الحمراء التي حصل عليها الإيفواري رزاق سيسيه، لاعب الاتحاد السكندري، غير صحيحة، مشيرًا إلى أن المخالفة التي ارتكبها ضد طارق حامد لاعب الزمالك تستحق البطاقة الصفراء فقط.

وأضاف "البلتاجي"، في تصريحات متلفزة ببرنامج ''البريمو'' عبر قناة ''Ten''، أن ركلة الجزاء التي احتسبت للزمالك وسجل منها الهدف الثاني صحيحة.

وانتهت أحداث مباراة الزمالك والاتحاد السكندري، بفوز الأبيض بهدفين دون رد في اللقاء الذي أقيم على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الـ12 من بطولة الدوري الممتاز .

وحصل الزمالك على ركلة جزاء في الدقيقة 57  بعد عرقلة سيف الدين الجزيري داخل منطقة جزاء الاتحاد.

وتصدى أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك لركلة الجزاء، وأسكنها شباك محمد صبحي حارس مرمى الإتحاد ليتقدم الزمالك على زعيم الثغر  في الدقيقة 60 من عمر المباراة.

وفي الدقيقة 65 طالب لاعبو الزمالك باحتساب ركلة جزاء بسبب ملامسة الكرة يد  مدافع الاتحاد السكندري داخل منطقة الجزاء

وعاد ابراهيم نور الدين حكم المباراة خاصية الـ VAR، ولكن لم يحتسب الكرة خطأ واستمر اللعب بنتيجة 1-0 للزمالك. 

وفي كرة رائعة من لاعبي الزمالك في الدقيقة 77، بدأ سيف الدين الجزيري الهجمة ومرر كرة رائعة الى امام عاشور الذي أتقن العرضية على رأس يوسف أوباما الذي سبق دفاع الاتحاد وسدد رأسية في مرمى محمد صبحي وتقدم للأبيض بالهدف الثاني. 
 
وحاول الاتحاد تقليص الفارق وحصل على ركلة  حرة مباشرة من خلال هجمة منظمة، ومررها خالد الغندور إلى خالد قمر في منطقة الجزاء وسدد رأسية ولكن بعيدة عن المرمى.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد الزمالك الى النقطة 26 فى المركز الأول، ويتجمد رصيد الاتحاد السكندرى عند النقطة 11 محتلًا المركز الـ 11.

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