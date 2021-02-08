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سيارات

ميتسوبيشي اكسباندر 2021 MPV تصل السوق المصري.. تعرف على السعر والمواصفات.. صور

الإثنين 08/فبراير/2021 - 06:00 ص
صدى البلد
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أماني نوار
أعلنت ميتسوبيشي مصرعن إطلاق فئة جديدة في السوق المصري، وذلك لفئات اكسباندر MPV، متعددة الإستخدامات ، والتي تستوعب 7ركاب ،كما تعتبر هذه السيارة من فئات السيارات العائلية في السوق المصري خلال الفترة الاخيرة .

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تستمد السيارة قوتها بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1500 سي سي، وينتج قوة 104 "حصان"، وعزم أقصى للدوران 141 نيوتن متر، متصل بناقل حركة رباعى السرعات أتوماتيك.

تعتمد السيارة ميتسوبيشي على منظومة الجر الأمامى، وتتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، فى مدة 13.8 ثانية، كما يبلغ استهلاك الوقود نحو 5 لتر عند قطع مسافة تصل إلى 100 كم .

تقدم فئات سيارات ميتسوبيشي جميع فئاتها 2021 بمجموعة من المواصفات ، ووسائل الأمان ، فتحتوي الفئة الأولى على وسائد هوائية ونظام فرامل مانعة للإنغلاق abs ، وتوزيع إلكتروني للفرامل .

وتتمتع السيارة على مجموعة من التجهيزات ، والكماليات ، والتي من أبرزها الجنوط الرياضية 16 بوصة ، ومصابيح أمامية وخلفية ، بالإضافة مرايات جانبية كهربائية ، وسبويلر خلفي ، وحساسات مطر ، بالإضافة إلى مكيف هواء ، ومقاعد قماش ،وسبويلر خلفي وزودت السيارة بنظام ترفيهي مكون من 4 مكبرات صوتيه ، راديو ، مشغل .
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أما الفئة الثانية بنفس المواصفات والتجهيزات ، والمواصفات بالإضافة إلى بعض الكماليات ،بالإضافة إلى منها شاشة مدعمة بالإتصال عبر التطبيقات الذكية آبل كار بلاي .

وسنجد أن الفئة الثالثة بنفس التجهيزات ، وعوامل الأمان الموجود في الفئة السابقة ،بالإضافة إلى بعض الكماليات ، ومنها خاصية إدراة المحرك بدون مفتاح ، ومفتاح ذكي ، ونظام ترفيهي ، وخاصية طي المرايات

وجاءت أسعار فئات السيارة كالتالي :
"ميتسوبيشي إكسباندر Midline" بسعر 315
الفئة الأولي جي ال اكس تأتي بسعر 305 ألف
الفئة الثالثة جي ال اس التي يبلغ سعرها 335 ألف

نتيجة بحث الصور عن بعد طرح فئة جديدة.. أسعار ومواصفات سيارات «ميتسوبيشي إكسباندر» موديل 2021 (صور)
نتيجة بحث الصور عن بعد طرح فئة جديدة.. أسعار ومواصفات سيارات «ميتسوبيشي إكسباندر» موديل 2021 (صور)


نتيجة بحث الصور عن بعد طرح فئة جديدة.. أسعار ومواصفات سيارات «ميتسوبيشي إكسباندر» موديل 2021 (صور)



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