ميتسوبيشي اكسباندر 2021 MPV تصل السوق المصري.. تعرف على السعر والمواصفات.. صور

أعلنت ميتسوبيشي مصرعن إطلاق فئة جديدة في السوق المصري، وذلك لفئات اكسباندر MPV، متعددة الإستخدامات ، والتي تستوعب 7ركاب ،كما تعتبر هذه السيارة من فئات السيارات العائلية في السوق المصري خلال الفترة الاخيرة .
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تعتمد السيارة ميتسوبيشي على منظومة الجر الأمامى، وتتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، فى مدة 13.8 ثانية، كما يبلغ استهلاك الوقود نحو 5 لتر عند قطع مسافة تصل إلى 100 كم .
تقدم فئات سيارات ميتسوبيشي جميع فئاتها 2021 بمجموعة من المواصفات ، ووسائل الأمان ، فتحتوي الفئة الأولى على وسائد هوائية ونظام فرامل مانعة للإنغلاق abs ، وتوزيع إلكتروني للفرامل .
وتتمتع السيارة على مجموعة من التجهيزات ، والكماليات ، والتي من أبرزها الجنوط الرياضية 16 بوصة ، ومصابيح أمامية وخلفية ، بالإضافة مرايات جانبية كهربائية ، وسبويلر خلفي ، وحساسات مطر ، بالإضافة إلى مكيف هواء ، ومقاعد قماش ،وسبويلر خلفي وزودت السيارة بنظام ترفيهي مكون من 4 مكبرات صوتيه ، راديو ، مشغل .
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أما الفئة الثانية بنفس المواصفات والتجهيزات ، والمواصفات بالإضافة إلى بعض الكماليات ،بالإضافة إلى منها شاشة مدعمة بالإتصال عبر التطبيقات الذكية آبل كار بلاي .
وسنجد أن الفئة الثالثة بنفس التجهيزات ، وعوامل الأمان الموجود في الفئة السابقة ،بالإضافة إلى بعض الكماليات ، ومنها خاصية إدراة المحرك بدون مفتاح ، ومفتاح ذكي ، ونظام ترفيهي ، وخاصية طي المرايات
وجاءت أسعار فئات السيارة كالتالي :
"ميتسوبيشي إكسباندر Midline" بسعر 315
الفئة الأولي جي ال اكس تأتي بسعر 305 ألف
الفئة الثالثة جي ال اس التي يبلغ سعرها 335 ألف