نشرة أخبار العالم.. نداء عاجل من بايدن لشعبه.. النفط يحقق أعلى مستوياته.. رئيس المجلس الرئاسي الليبي يزور القاهرة

شهدت الساحة الإقليمية والدولية خلال الساعات الأخيرة، العديد من الأحداث المهمة على الصعيد الدولي، وحرص موقع "صدى البلد" على متابعتها على مدار الساعة، ونرصد أبرزها فيما يلي:نداء عاجل من بايدن إلى الشعب الأمريكيأول زيارة خارجية.. رئيس المجلس الرئاسي الليبي الجديد يعلن زيارة مصروفاة بطل الدبلوماسية الأمريكية.. ووزير الخارجية بلنكن يعلقبلا إصابات محلية.. أنباء سارة من الصين حول كوروناتفشي جديد لفيروس آخر شرق الكونغوتابعة للواء المظليين.. تفشي فيروس كورونا داخل قاعدة عسكرية إسرائيليةلأول مرة منذ أشهر.. الولايات المتحدة تسجل أقل من 100 ألف إصابة بكورونابسبب مأدبة غداء.. انتقادات لرئيس الوزراء اليوناني والحكومة ترد.. صورما يقرب من عام.. النفط يحقق أعلى مستوياته منذ بداية جائحة كورونا