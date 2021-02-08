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توك شو

طبيبة تحذر من اللبن السايب وتؤكد : غير مضمون

الإثنين 08/فبراير/2021 - 10:05 ص
منتجات الالبان
منتجات الالبان
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فرح علاء الخولي
قالت الدكتورة داليا سامي، استشاري التغذية العلاجية والاطفال، إن ما أصدرته منظمة الصحة العالمية كـ "روشتة غذائية"  للوقاية وكانت مكونة من 10 اطعمة متنوعة منها منتجات الالبان والثوم والاسماك وغيرها من المواد الغذائية، انها حقيقية وبالفعل لها نتيجة فعالة لانها تحتوي على كل العناصر التي نحتاجها من كالسيوم وحديد ومعادن مختلفة، معقبة: "الاساس مش اننا ناخد دوا، الاساس اننا ناكل حاجات صحية وسليمة تغذي جسمنا".

وكشفت الدكتورة داليا سامي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "اكسترا نيوز"، ايهما افضل من منتجات الالبان سواء كاملة الدسم ام خالية الدسم، لافتة الي ان الالبان من اكثر العناصر الغذائية التي تحتوي على الكالسيوم بنسبة عالية جدا، وتختلف كامل الدسم من خالي الدسم وفقا لنسبة الدهون الموجودة فيه، مشيرة الي انه يفضل الالبان التي نثق في تعقيمها.

واوضحت انه اذا ضمنا جودة اللبن الطازج فهو يفضل اكثر من اللبن "المبسطر"، منوهة انه للاسف في تلك الفترة يوضع على الالبان "السايبة" مواد تبيض وغير صحية "للاسف بقى مغشوش"، لذلك هو غير مضمون حاليا الا في حالة وجود "لبن مضمون".

واشارت الي ان نسبة الدهون الموجودة في الالبان كاملة الدسم مهمة جدا وخاصة للاطفال من اجل بناء الجهاز العصبي، محذرة تناول الاطفال لبن خالي الدسم، ونصحت المرأة الحاملة ان تأخذ لبن كامل الدسم ايضا لانها تحتاج الي نسبة الدهون بجسمها وجسم الجنين، وذكرت ان السيدة الحامل في الاغلب تزيد في الوزن بين 8 الي 12 كيلو وهذا وفقا لكتلة الجسد لديها "وطبيعي انها تزيد ء وانت حامل".

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