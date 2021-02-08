بتكلفة 29 مليار جنيه.. القضاء على 312 منطقة عشوائية حتى الآن

قال المهندس خالد صديق، مدير صندوق تطوير العشوائيات، إنه تم الانتهاء من 312 منطقة عشوائيات بتكلفة 29 ونصف مليار جنيه حتى الآن، بالإضافة إلى الانتهاء من بناء 195 ألف وحدة.





وأضاف "صديق" خلال لقائه عبر زووم ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولى"، إنه على الرغم من جائحة كورونا سيتم الانتهاء من تطوير معظم المشروعات التى تم التخطيط لانتهائها بمنتصف 2021 ماعدا مشروع مثلث ماسبيرو، موضحا أنه سيتم الانتهاء منه فى ديسمبر 2021.





وتابع أن مشروع معا لتطوير العشوائيات يبلغ 4416 وحدة، متابعا أنه سيكون طفرة فى العمران المصري، حيث سيوجد به مركزا ثقافيا يضم مسرح واثنين دار سينما ومكتبة وكافيهات على مستوى عال، بالإضافة إلى مسجد ومدرستين، كما سيتم إنشاء كنيسة.



