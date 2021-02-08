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برلمان

وزيرة التخطيط: نسبة الاستثمارات العامة زادت بنسبة 66% في الأعوام الثلاثة الأخيرة

الإثنين 08/فبراير/2021 - 11:47 ص
الدكتورة هالة السعيد
الدكتورة هالة السعيد ، وزيرة التخطيط
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فريدة محمد و ماجدة بدوى
أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، أن نسبة الاستثمارات العامة زادت بنسبة 66% في الأعوام الثلاثة الأخيرة مقارنة بالأعوام الثلاثة التي سبقتها.

وأوضحت في كلمتها أمام الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة المستشار حنفي جبالي، أنه تم تنفيذ العديد من المبادرات مثل حياة كريمة ومراكب النجاة، فضلا عن المبادرات الصحية.

وأعلنت هالة السعيد صرف 500 مليار جنيه في العديد من قطاعات الدولة، وهو ما كان سببا في زيادة معدلات الاستثمارات، مؤكدة أن هذه المشروعات تم الانتهاء منها بالفعل.

وأكدت الوزيرة، الانتهاء الفعلي من 416 مشروع في قطاع الكهرباء، 687 مشروع في قطاع الإسكان، 145 في قطاع النقل، 37 مشروع البترول، و458 في قطاع الري.

وأعلنت هالة السعيد، توجيه 104 مليارات جنيه استثمارات حكومية لقطاع الصعيد وهو ما ساهم في تحقيق معدل نمو 27% في السنوات الثلاثة الأخيرة.
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