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برلمان

أبو العينين وكيل مجلس النواب: العشوائيات خطر على الأمن القومي.. وموقف الرئيس السيسي منها لمس عقل وقلب كل مصري

الإثنين 08/فبراير/2021 - 12:56 م
النائب محمد أبو العينين
النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب
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فريدة محمد و ماجدة بدوى و يوسف سامح خالد مشعل
النائب أبو العينين خلال الجلسة العامة لمجلس النواب:
•لأول مرة يحدث في مصر أن ينزل رئيس الجمهورية لمنطقة عشوائية ويرسم خطة للقضاء على هذه الأزمة
•السيسي استطاع أن يحس بالمواطنين ونجح في وضع خطة للتنمية والتطوير

أشاد النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، بما وصفه الموقف الحضاري الذي لمس قلب وعقل كل مصري للرئيس عبد الفتاح السيسي، بعدما توجه للعشوائيات ومعه الوزراء وعمل خطة لتطوير العشوائيات.

وأشار وكيل مجلس النواب، أن العشوائيات تمثل خطرا على الأمن القومي والتقدم، وتقدم صورة غير حضارية، لافتا إلى أن ما قام به الرئيس رسالة حضارية من نوع رفيع المستوى.

وقال أبو العينين: لأول مرة يحدث في مصر أن ينزل رئيس الجمهورية لمنطقة عشوائية ويرسم خطة للقضاء على هذه الأزمة.

ووجه وكيل مجلس النواب، تحية لهذا القائد العظيم الذي استطاع أن يحس بالمواطنين ونجح في وضع خطة للتنمية والتطوير.

وأشار أبو العينين، الى أن الرئيس السيسي، يخاطب العالم بلغة جديدة، وهناك تقدم رفيع المستوى في الفكر، موجها التحية للرئيس على مبادرة القضاء على العشوائيات.
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