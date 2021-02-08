السيطرة على حرائق التهمت 7 أفدنة قصب في قنا

تمكنت قوات الحماية المدنية بقنا، من السيطرة على حرائق في 7 أفدنة قصب بأماكن متفرقة في قرية الكلالسة التابعة لمركز قوص.





وتلقى اللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة قوص، يفيد باندلاع حرائق فى مساحات قصب متفرقة بقرية الكلالسة.





وانتقلت فريق من قوات الحماية المدنية، بإشراف العقيد هاني الإتربي، مدير الحماية المدنية بقنا، وتمكن فريق بقيادة النقيب أسامه حمدي، من السيطرة علي الحريق قبل امتداده للزراعات المجاورة.





وتبين أن المساحة التي تمكنت منها النيران، تقدر بـ 7 أفدنة، لأكثر من شخص من مناطق متفرقة.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.





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