ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

السيطرة على حرائق التهمت 7 أفدنة قصب في قنا

الإثنين 08/فبراير/2021 - 01:38 م
صدى البلد
Advertisements
يوسف رجب

تمكنت قوات الحماية المدنية بقنا، من السيطرة على حرائق في 7 أفدنة قصب بأماكن متفرقة في قرية الكلالسة التابعة لمركز قوص.


وتلقى اللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة قوص، يفيد باندلاع حرائق فى مساحات قصب متفرقة بقرية الكلالسة.


وانتقلت فريق من قوات الحماية المدنية، بإشراف العقيد هاني الإتربي، مدير الحماية المدنية بقنا، وتمكن فريق بقيادة النقيب أسامه حمدي، من السيطرة علي الحريق قبل امتداده للزراعات المجاورة.


وتبين أن المساحة التي تمكنت منها النيران، تقدر بـ 7 أفدنة، لأكثر من شخص من مناطق متفرقة.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.


اقرأ أيضًا:

الديون تحاصرها والسجن ينتظرها.. مأساة "نجوى" التي باعت كل ما تملك لرعاية أبنائها المعاقين

ضبط 6 أشخاص أثناء محاولتهم التنقيب عن الآثار في قرية دندرة بقنا


Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

بسبب سيجارة .. حريق هائل فى زراعات القصب بقنا

السيطرة على حريق في نصف فدان قصب بقنا

اندلعت فى 3 أفدنة..الحماية المدنية تسيطر على حرائق متفرقة بقنا

العثور على جثة طفل لقيط على الطريق الزراعى بقنا

ضبط 6 أشخاص أثناء محاولتهم التنقيب عن الآثار في قرية دندرة بقنا

إصابة طفل بطلق ناري أثناء دفاعه عن توك توك بقنا

ترشيحاتنا

الأرصاد: استمرار الطقس المعتدل حتى نهاية الأسبوع.. وانخفاض درجات الحرارة السبت

بعد صراخها من نقر الغربان.. إنقاذ قطة من أعلى نخلة بشرم الشيخ

تردد القناة المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وبايرن ميونخ بمونديال الأندية

مجلس الوزراء يسقط الجنسية المصرية عن أندرو ميخائيل

سيارة جاستين بيبر الجديدة من الخيال العلمي الى أرض الواقع..شاهد

حادث مروع .. نهاية مأساوية لـ 3 أطفال على يد صديق والدتهم

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سيارة جاستين بيبر الجديدة من الخيال العلمي الى أرض الواقع..شاهد

الظهور الرسمي للسيارة كيا سيراتو 2022 KIA CERATO .. صور

أسعار خيالية وماركات عالمية.. إطلالات أثارت الجدل لـ مي عمر في مسلسل لؤلؤ