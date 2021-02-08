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جمال بيومى: لا مجال للخلاف بين الفصائل والأحزاب الفلسطينية الآن

الإثنين 08/فبراير/2021 - 01:46 م
السفير جمال بيومى،
السفير جمال بيومى، مساعد وزير الخارجية الأسبق
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ايات أحمد
قال السفير جمال بيومى، مساعد وزير الخارجية الأسبق، اليوم، تنعقد أعمال جلسة الحوار الوطنى الفلسطينى والتى تعد من أهم القضايا المصرية والعربية وتعمل مصر على مساندة الأشقاء الفلسطينيين للحصول على حقوقهم.

وأشار بيومى فى مداخلة هاتفية على فضائية دى ام سي، أنه سيتم الحوار الوطنى الفلسطينى، برئاسة مصر لبحث الموضوع والوصول لحل شرعى للفلسطينيين ويجب أن يتأكد الشعب الفلسطينى أننا وراءه منذ أكثر من ٤ آلاف سنة منذ أن وصل الملك أحمس للحفاظ على أرض فلسطين.

وتابع أن مصر تقوم بجهود لإصلاح الساحة الفلسطينية الداخلية وتعد قضية مصرية مصيرية وتعمل على حل المشكلة والقضية الفلسطينية، لافتًا إلى أننا نعمل ونموت لإقامة الدولة الفلسطينية.

وأوضح أنه الآن لا مجال للخلاف بين الفصائل والأحزاب الفلسطينية لحين حل القضية الفلسطينية.
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