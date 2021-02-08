هتقبض في ثوانٍ.. تطور حكومي بمكاتب البريد لـ أصحاب المعاشات

"الناس أصحاب المعاشات بتقعد من صلاة الفجر لصلاة العصر في الحر والبرد وبيرجعوا بيوتهم من غير ما يقبضوا معاشاتهم".. هكذا انتقد نواب البرلمان الخدمات التي تقدمها مكاتب البريد للمواطنين، مطالبين وزير الاتصالات بضرورة إعادة النظر في تلك الأزمة التي تؤرق أصحاب المعاشات.





جاء ذلك خلال جلسة النواب، أمس الأحد، بحضور وزير الاتصالات عمرو طلعت، الذي ألقى بيانه عن أداء وزارته خلال الفترة 2018 -2020، استكمالا لجلسات الاستماع لوزراء حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن تنفيذ كل وزارة للبرنامج الحكومي (مصر تنطلق).





واستعرض الوزير جهود الوزارة لحل الأزمة تيسيرا على أصحاب المعاشات والتي جاء -وفقا لحديث الوزير بالجلسة- كالآتي:



