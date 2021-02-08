معالجة الرطوبة في جدران المنزل .. وإهمالها يهدد سلامة المنزل وصحة أصحابه

معالجة الرطوبة فى جدران المنزل من الأمور المهمة جدا، حيث إنها تهدد بنيان البيت وتجعله أقل قوى ومتانة كما تجعل مظهره سيئا، كما نحتاج جميعا الى معرفة أمر في غاية الأهمية يتعلق باهمية معالجة الرطوبة في جدران المنزل وهو أنها تؤثر على صحة جميع المتواجدين بالسلب وتجعلهم عرضة للاصابة بأمراض عديدة خاصة عندما تجذب الحشرات والكائنات الضارة.





ولأن معالجة الرطوبة فى جدران المنزل من الامور التى لايعرفها عدد كبير منا نعرض لكم ابرز خطواتها فى التقرير التالي .





علاج الرطوبة في الدور الأرضي

علاج الرطوبة فى الدور الأرضى من الامور المهمة جدا التى يبحث عنها عدد كبير من الناس وللأسف تتكرر في كثير من المنازل والوحدات السكنية وذلك لان الدور الارضى الاقرب للتربة المليئة بالمياه الجوفية، و فيما يلي بعض العلاجات السريعة والبسيطة لمنع الرطوبة وطردها.

1 امسح النوافذ والعتبات كل صباح

قم بإزالة التكاثف بمجرد رؤيته لأن هذا سيوقف أي العفن من التراكم، استخدم منشفة مطبخ أو ممسحة أو نافذة فارغة، قد يكون من المفيد أحيانًا مسح الجدران وإطارات النوافذ بغسول مبيد للفطريات.

إذا كنت تقوم بإزالة العفن الناجم عن التكثيف وتوصي بمسحه بقطعة قماش مغموسة بالماء والصابون. عند الانتهاء ، استخدم قطعة قماش جافة لإزالة أي رطوبة ، وتخلص من القطعتين. ينصح توخي الحرص على عدم تنظيف العفن ، لأن هذا يمكن أن يطلق جراثيم العفن.

2 قم دائمًا بتغطية المقالي والأواني عند الطهي.

لن يمنع ذلك البخار من التسرب فحسب ، بل يوفر أيضًا الطاقة، يمكنك أيضًا إغلاق باب المطبخ عند الطهي لمنع البخار من التسرب إلى أجزاء أخرى من المنزل.

سيؤدي تحسين أنظمة التدفئة والتهوية إلى قطع شوط طويل في حل مشكلات التكثيف. قم بتركيب مراوح شفط في المطابخ لتقليل الرطوبة ،و يمكنك شراء شفاطات طباخ قوية بأقل من 200 جنيه إسترليني ، لذلك يمكن أن يكون هذا حلًا فعالًا من حيث التكلفة على المدى الطويل.





3. تخلص من رطوبة الحمام

يمكن أن ينتج عن الاستحمام أو الاستحمام الكثير من البخار والرطوبة، لمنع حدوث تكاثف في باقي المنزل ، تأكد من إغلاق باب الحمام وافتح نافذة الحمام عند الاستحمام





تأكد من وجود مروحة شفط في الحمام نفسه للمساعدة في التخلص من الرطوبة الزائدة في الغرفة. هذا أكثر أهمية إذا لم يكن لديك نافذة في الحمام.





4. التهوية

يمكن أن تكون تهوية منزلك أمرًا سهلًا مثل فتح نافذة لمدة 15 دقيقة على الأقل كل صباح، إذا كان لديك نوافذ يمكن قفلها في وضع مفتوح قليلًا ، فهذا أفضل.





إذا كنت تعاني من مشاكل التكثيف السيئة في غرفة معينة ، ففكر في تركيب طوب الهواء، وهي عبارة عن طوب به الكثير من الثقوب الصغيرة ويمكن إضافته إلى الجدران الخارجية ، مما يسمح للهواء بالمرور تحت أرضية خشبية معلقة، تقليديا مصنوعة من الطين ، وهي الآن مصنوعة من البلاستيك بشكل أكثر شيوعًا، يسمح الطوب البلاستيكي بتدفق هواء أفضل ويكون كسره أقل سهولة، على المدى الطويل ، سوف تمنع الرطوبة من إتلاف ألواح الأرضية.





5. حافظ على منزلك دافئًا

للحفاظ على الرطوبة في مكانها خلال الأشهر الباردة ، حاول إبقاء منزلك في درجة حرارة ثابتة ودافئة، تحدث الرطوبة عندما يصطدم الهواء الدافئ بالجدران الباردة ، لذلك بالحفاظ على منزلك دافئًا ، لا تبرد الأسطح بما يكفي لتكوين تكاثف، حاول ضبط مؤقتات للتدفئة الخاصة بك ليتم تشغيلها على فترات طوال اليوم.





6. عزل

لا يقل العزل الجيد أهمية عن ذلك ، خاصةً إذا كانت لديك بقع باردة على الجدران حيث يتراكم التكثيف. يمكن لجدار التجويف والطابق العلوي والعزل المتخصص الآخر مكافحة الرطوبة - على الرغم من أنه في حالات نادرة يمكن أن يسببها أيضًا ، لذلك استشر دائمًا خبيرًا قبل بدء مشروعك. يجب أن تفكر أيضًا في استبدال الأبواب والنوافذ القديمة المكسوة بالزجاج المزدوج أو الثلاثي.





7. شراء مزيل الرطوبة

محتويات المنزل التي تُترك فارغة لفترات طويلة يمكن أن تتلف بسهولة إذا تمتص الرطوبة الزائدة من الهواء وتحجزها. الأمر نفسه ينطبق على العقارات التي تشعر بالرطوبة بشكل دائم ، بسبب موقعها (ربما بنيت على جانب التل) أو العمر.





هذا هو المكان الذي يأتي فيه مزيل الرطوبة ، سيقلل من مستوى الرطوبة في الهواء ، عن طريق امتصاص الهواء من الغرفة في أحد طرفيه ، وإزالة الرطوبة ، ثم نفخه مرة أخرى في الغرفة مرة أخرى ، مما يضيف الدفء في هذه العملية .





8. لا تعلق الملابس لتجف في الداخل

إذا أمكن ، جرب تعليق الملابس بالخارج حتى تجف - حتى في الشتاء. سيساعد ذلك على تجنب تكاثف الملابس المبللة في المنزل. إذا كان لديك مساحة ، فراجع الاستثمار في مجفف الملابس الذي سيساعدك على احتواء البخار و الرطوبة عند تجفيف الملابس.





إذا اضطررت إلى ترك الملابس لتجف بالداخل ، فضع مزيل الرطوبة بالقرب منك لامتصاص الرطوبة الزائدة.





قد تحتاج إلى إصلاح أو استبدال المزاريب، قد تكون أخاديد غطس عتبة النافذة - المصممة لإلقاء مياه الأمطار حتى لا تتدفق على جدار المنزل - مسدودة وتحتاج إلى الإصلاح.





علاج الملوحة في الجدران

علاج الملوحة فى الجدران باستخدام كريم حقن مقاوم للرطوبة هى الطريقة الأكثر فعالية واقتصادية، و يمكنك الاختيار من بين أطقم كاملة أو عبوات فردية من الكريم من العلامات التجارية الرائدة .





يتم حقن الكريم أو ضخه يدويًا في فتحات موضوعة خصيصًا في مسار الهاون، بمجرد إدخاله ، يعود الكريم المضاد للرطوبة إلى سائل، هذا يسمح لها باختراق الطوب وتحقيق الامتصاص الكامل أثناء علاجه ، فإنه يخلق حاجزًا قويًا مقاومًا للماء و DPC كيميائيًا جديدًا يمنع الماء من الارتفاع إلى أعلى الجدار.





للحصول على إرشادات كاملة حول كيفية معالجة ارتفاع الرطوبة بكريم مقاوم للرطوبة ، اقرأ دليلنا لحقن دورات مقاومة الرطوبة

بدلًا من ذلك ، يمكنك تثبيت غشاء جديد مقاوم للرطوبة ليكون بمثابة دورة مقاومة للرطوبة، هذه عملية أكبر بكثير وأكثر تعقيدًا تتضمن إخراج كل لبنة على طول مسار الهاون الفاشل وتركيب غشاء مادي جديد مقاوم للرطوبة.





كيفية معالجة ارتفاع الرطوبة على الجدران الداخلية

عندما ترى دليلًا على ارتفاع الرطوبة على الجدران الداخلية ، فأنت بحاجة إلى إزالة أي ورق حائط وجص وإعادته إلى الطوب أو الركيزة. ستحتاج أيضًا إلى القيام بذلك على الجدار الخارجي للعقار.





تأكد من أن DPC لم يتم توصيله بأي شكل من الأشكال قبل متابعة أى حقن جديد حيث إن معالجة الرطوبة المتزايدة على الجدران الداخلية تدور حول تنفيذ عملية الحقن على النحو المبين أعلاه ثم الحصول على وضع جيد وإعادة الديكور داخليًا.

أسرع طريقة للقيام بذلك هي باستخدام غشاء مقاوم للرطوبة .





علاج الرطوبة والعفن في المنزل

تعتبر الحقن الكيميائية فعالة للغاية في معالجة الرطوبة المتزايدة إذا تم تركيبها بشكل صحيح، لقد تحسنت التركيبات على مر السنين وأثبتت الآن أنها توفر حماية طويلة الأمد.





بمجرد حقن DPC الجديد ، ستحتاج إلى إعادة لصق المنطقة المصابة، ومن المحتمل أن تحتوي أعمال الجبس الحالية على أملاح استرطابية ستستمر في جذب الرطوبة ما لم يتم إزالتها بالكامل، من الأهمية بمكان أن تقوم بإعادة الجبس إلى الجص وفقًا لمواصفات دقيقة لمنع المزيد من المشاكل مع تلوث الملح، ومن المهم الاستعانة بشخص يمتلك مؤهلات مهنية وطنية معترف بها في هذا المجال .





لتقليل مخاطر حدوث مشاكل مستقبلية ، يجب عادةً استخدام الجص الجيري في أي إعادة تشكيل بدلًا من اللصقات المضادة للكبريتات أو اللصقات التي تفضلها العديد من شركات العلاج. الديكور باستخدام الدهانات مثل غسيل الليمون والبخار الناعم ، حيثما أمكن ذلك ، يزيد من قابلية التهوية كما يجب إصلاح العناصر القديمة للنجارة التي تمت إزالتها أثناء العمل بعناية وإعادتها إلى وضعها السابق ، وليس استبدالها تلقائيًا.





المصادر:

idealhome

permagard

houzz



