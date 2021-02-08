سؤال برلماني حول مصير مسابقة الـ 36 ألف معلم

تقدمت النائبة أميرة أبو شقة، عضو مجلس النواب، بسؤال إلى المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، والدكتور محمد معيط وزير المالية، باستيضاح حقيقة بشأن مصير مسابقة تم التعاقد عليها مع 36 ألف معلم وتم إلغاؤها.





وقالت أبوشقة في بيان الاثنين، إن الشفافية والمصداقية لا بد أن تكون أساس العلاقة بين الحكومة والشعب، وان مسابقة الـ 36 ألف معلم تمت عام 2019، حين أعلنت وزارة التربية والتعليم عن مسابقة لتعيين 36 ألف معلم بعقود مؤقتة لهم حقوق، لابد من مراعاتها، وتم التعاقد معهم وتحملوا مشقة السفر من وإلى القاهرة، ومنهم من ترك عمله للفوز بهذه الوظيفة والآن أصبح مصيرهم سرابا.





وتابعت ابوشقه أن وزير التعليم دعا إلى مسابقة جديده لتعيين ١٢٠ ألف معلم على الرغم من أن الـ ٣٦ ألف معلم اجتازوا جميع الاختبارات وقاموا بتسليم جميع مسوغات التعيين ومع هذا الاتجاه للوزارة الذي يضيع علينا الوقت والجهد.





وتابعت ابوشقة أرجو اعتماد تعيينهم واستكمال ال١٢٠ الف معلم في المسابقة المزمع الإعلان عنها لاستيعاب طاقة هؤلاء الشباب والتطوير الشامل والمساهمة في حل مشكلة البطالة.