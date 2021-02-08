ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

سؤال برلماني حول مصير مسابقة الـ 36 ألف معلم

الإثنين 08/فبراير/2021 - 03:34 م
النائبة أميرة أبو
النائبة أميرة أبو شقة
Advertisements
فريدة محمد
تقدمت النائبة أميرة أبو شقة، عضو مجلس النواب،  بسؤال إلى المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، والدكتور محمد معيط وزير المالية، باستيضاح حقيقة بشأن مصير مسابقة تم التعاقد عليها مع 36 ألف معلم وتم إلغاؤها. 

وقالت أبوشقة في بيان الاثنين، إن الشفافية والمصداقية لا بد أن تكون أساس العلاقة بين الحكومة والشعب، وان مسابقة الـ 36  ألف معلم تمت عام  2019،  حين أعلنت وزارة التربية والتعليم عن مسابقة لتعيين 36 ألف معلم بعقود مؤقتة لهم حقوق، لابد من مراعاتها، وتم التعاقد معهم وتحملوا مشقة السفر من وإلى القاهرة، ومنهم من ترك عمله للفوز بهذه الوظيفة والآن أصبح مصيرهم سرابا. 

وتابعت ابوشقه أن وزير التعليم دعا إلى مسابقة جديده لتعيين ١٢٠ ألف معلم على الرغم من أن الـ ٣٦ ألف معلم اجتازوا جميع الاختبارات وقاموا بتسليم جميع مسوغات التعيين ومع هذا الاتجاه للوزارة الذي يضيع علينا الوقت والجهد. 

وتابعت ابوشقة أرجو اعتماد تعيينهم واستكمال ال١٢٠ الف معلم في المسابقة المزمع الإعلان عنها لاستيعاب طاقة هؤلاء الشباب والتطوير الشامل والمساهمة في حل مشكلة البطالة.
Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

توقعات بطرح نيسان صني 2021 الشكل الجديد في مصر .. صور

مصدر مسئول: الحوار الوطني الفلسطيني بالقاهرة يؤكد حرص مصر الدائم على تحقيق الوحدة.. صور

سيارة جاستين بيبر الجديدة من الخيال العلمي الى أرض الواقع..شاهد