أفضل سيارة كهربائية في مصر وأسعار المستعمل

وفي هذا السياق نطرح عليكم أفضل سيارة كهربائية في مصر وأرخص سيارة كهربائية في مصر ووكيل السيارات الكهربائية في مصر وأسعار السيارات الكهربائية المستعملة في مصر .







تتسارع بي إم دبليو BMW i3 الكهربائية من 0 و حتى 100 كيلو متر في الساعة خلال 7.3 ثانية، كما تصل إلى مدى سير 200 كلم بالشحنة الواحدة وتقدم السيارة الجديدة في السوق المصري بفئة واحدة من التجهيزات بأسعار رسمية 850.000 جنيه وفترة ضمان لمدة عامين بدون حد أقصى للكيلومترات على السيارة ككل و8 سنوات أو 100,000 كم ضمان للبطارية.





أرخص سيارة كهربائية في مصر





طرحت مؤخرا شركة جيوان إليكتريك الصينية أولى سياراتها الكهربائية في مصر تحت اسم weep 150 ذات المقعدين المتاحة بسرعة قصوى ٤٥ كم/س أو سرعة قصوى ٨٠ كم/س.



تأتي السيارة ويب بمحرك قدرته3.5 كيلوواط وسعة البطارية هي 12 فولت 120 امبير/ساعة بينما الطراز السريع قدرة محركه7.5 كيلوواط/ساعة و يبدأ سعرها من 115 الف حتي 170 الف جنية على حسب الموديل، و2 كرسي أو 4، والسرعة المختارة من 50كم حتى 80كم، ويمكنك اختيارها بالتكييف أو بدون وبسقف أو بدون، ويمكنك أيضا اختيارها بمرايات ضم كهرباء وكاميرا أمامية وخلفية .







وكيل السيارات الكهربائية في مصر





وظهرت في الأونة الأخيرة أنباء عن تجهيزات لبدء عمل توكيل السيارات "ييما" الصيني في السوق المصري, وهذة الشركه الصينية بدأت عملها منذ عام وبدأت العمل في أنتاج السيارات الكهربائية منذ عام 2010 وحققت انتشارا واسعا عن طريق وكلاءها في الأردن وفلسطين وكوستاريكا وبعض الدول الأخرى.







أسعار السيارات الكهربائية المستعملة في مصر





وتوجد سيارات كهربائية كورية مثل كيا و هيونداي وتتراوح أسعارها من 350 إلى 500 الف و هناك تتطور في بعض السيارات الكوري لتتجاوز 450 km بالشحنة الواحدة ببطارية 64kw





تستطيع السيارات الكهربائية الصينيه ايضا قطع مسافه 250km بالشحنه الواحده و تسلم للعميل خارج الميناء ويتم الاستيراد مباشره علي اسم العميل من قبل شركات استيراد سيارات مستعملة بالطلب .







ويوجد أيضا نوعيات أخرى ذات منشأ صيني مثل جاك و شيري تيجو و التي تصل أسعارهم إلى 290 الف لسيارة عائلية ذات بطارية 57kw تستطيع قطع مسافة 350km بالشحنة الواحدة .



تعتبر السيارة بي إم دبليو BMW i3 أول سيارة كهربائية تقدم لعملاء السوق المحلي مباشرة عبر وكيل العلامة التجارية في مصر , وتنتمي بفئة السيارات الكهربائية الهاتشباك , و هي ايضا من سيارات المدن وتعمل بمحرك كهربائي بقوة 125 كيلووات/170 حصان.