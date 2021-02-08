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محافظات

أعمال الحماية من أخطار السيول تحجز 30 مليون متر مكعب في جنوب سيناء

الإثنين 08/فبراير/2021 - 04:42 م
الدكتور محمد عبد
الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري
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ايمن محمد
قام الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الإثنين، بجولة تفقدية لمدن خليج العقبة بجنوب سيناء " دهب، نوبيع، طابا"، لافتتاح بعض مشروعات الحماية من أخطار السيول التي نفذتها وزارة الري، وتفقد المشروعات الجاري تنفيذها.

ورافق وزير الموارد المائية والري في جولته المهندس السيد شلبي رئيس قطاع المياه الجوفية، والدكتور أسامه الظاهر رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والدكتور جمال قطب، مدير معهد بحوث الموارد المائية، والمهندس عبد الرحمن فريد، مدير عام الإدارة العامة للمياه الجوفية بجنوب سيناء، والقيادات التنفيذية للمياه الجوفية بجنوب سيناء.

وقال الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري إن جميع أعمال الحماية الجاري تنفيذها ضمن المرحلة الثانية لحماية جنوب سيناء من السيول، ستقوم بحصاد ما يقرب من 30 مليون متر مكعب من مياه الأمطار والسيول. 

وأكد وزير الموارد المائية والري أن الوزارة قامت بتنفيذ المرحلة الأولى من أعمال الحماية بمحافظة جنوب سيناء بتكلفة 630 مليون جنيه، وتتضمن 59 سد وحاجز، و 257 بحيرة صناعية وجبلية وحوض تهدئة، و 15 خزان أرضى و 5 قنوات صناعية، و 6 معابر ايرلندية، بمدن خليجي العقبة والسويس، وتسطيع هذه الأعمال تخزين 40 مليون متر مكعب من المياه.

وتابع وزير الموارد المائية والري: إن الوزارة تقوم بتنفيذ العديد مشروعات الحماية من أخطار السيول بجنوب سيناء، التي من شأنها تقلل مخاطر السيول على المحافظة، ونجحت بحيرات وادي طابا في حجز 350 ألف م3 من مياه السيول التي تعرضت لها المنطقة بتاريخ 3 من شهر فبراير الجاري، وتمكنت من حماية المنشآت الحيوية والإستراتيجية والسياحية بالمدينة من أخطار هذه المياه. رغم أنه لم يجري الانتهاء من أعمال التنفيذ بها.

ومن جانبه قال المهندس عبد الرحمن فريد مدير عام الإدارة العامة للمياه الجوفية بجنوب سيناء إن المرحلة الثانية من أعمال الحماية والجاري تنفيذها وتتضمن 50 حاجز إعاقة وتوجيه، و 44 بحيرة صناعية و 11 قناة صناعية، بتكلفة إجمالية 135 مليون جنيه، وبلغت نسبة تنفيذ الأعمال بها نحو 70% .

وناقش الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، والوفد المرافق له الخطط المستقبلية لأعمال الحماية المقترح تنفيذها خلال الفترة القادمة مع الجهات التنفيذية بمحافظة جنوب سيناء.

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