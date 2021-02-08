قبل زواج معز مسعود وحلا شيحة .. كيف بدأت قصة الداعية والفنانة؟

بعد أشهر من الشائعات التي طاردت الداعية معز مسعود والفنانة حلا شيحة وأنباء ارتباطهما التي لم يتم تأكيدها أو نفيها خلال الفترة الماضية، أسدل الستار على القصة ليعلنا عقد قرانهما اليوم بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة بحسب ما تم إعلانه أمس وبعد فترة من الشائعات التي طاردتهما لفترة طويلة.

عقد قران معز مسعود وحلا شيحة سيقتصر على الأسرتين والأًصدقاء المقربين فقط، فبعد صمت طال لشهور لم يعلق أحدهما على أنباء الارتباط، وظلا يتجاهلان الشائعات التي أصبحت حقيقة ليعلنا زواجهما قبل عقد القران بساعات .

بداية القصة

بدأت العلاقة بين معز مسعود وحلا شيحة بعدما نشر عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات، "إنستجرام"، صورة له، وهو يجلس على الأرض، في يونيو الماضي.





وعلّق معز مسعود على الصورة: "شكرًا جزيلًا للإنسان الرائع الذي استحوذ على هذه اللحظة، أنت تعرف من أنت" ، من جهتها، علّقت حلا شيحة على الصورة "من التقط هذه الصورة؟" فجاء رده: أنه "شخص مميز جدًا".





من هنا بدأ الجمهور تخميناته بشأن علاقة معز مسعود وحلا شيحة، واستنتج المتابعون وجود قصة حب بينهما بعد تلك الكلمات غير المباشرة التي تنم عن مشاعر خفية.





بعد تلك الواقعة بأيام قليلة، علق والد حلا شيحة الفنان التشكيلي أحمد شيحة على أمر ارتباط ابنته بـ معز مسعود، ونفى أحمد شيحة خطوبة حلا بمعز مسعود، مؤكدا أنه لم يتقدم لخطبتها حتى الآن، لكنه لم ينف الشائعة بشكل قاطع، خاصة بعد تأكيده أن معز مسعود صديق مقرب من الأسرة، ليترك الباب مفتوحا حول وجود علاقة عاطفية بين الممثلة والداعية.





إعلان قصة الحب

في 2 ديسمبر أعلنت النجمة حلا شيحة عن علاقتها مع الداعية معز مسعود، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، بعد إهدائه لها أغنية بصوته بعنوان "المقاتل"، حيث قال "لقد سجلت أغنيتى التى كتبتها عام 2007 وهى إهداء لكِ يا فتاة.. رحلتنا واحدة بعيدين عن الجميع الآن".





وقامت حلا بإعادة نشر الأغنية، معلقة عليها "أشعر بكل كلمة فى أغنيتك.. نعم رحلتنا واحدة وأنا فخورة أنك كرستها لى.. لديك الكثير لتقدمه.. لا يمكننى الانتظار لرؤية كل شىء".





ومنذ أسابيع ، تم التقاط صور لـ حلا شيحة و معز مسعود بإحدى الكافيهات ، وذلك بعد شهور من شائعات ارتباطهما، حتى توقع الجمهور إعلان الخبر خلال فترة قريبة، وهو ما حدث بالفعل أمس بعد إعلان عقد قرانهما اليوم.