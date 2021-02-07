زواج حلا شيحة ومعز مسعود .. تعرف على الزيجات السابقة للاثنين





وبعد إعلان زواجهما كان لكل منهما تجارب زيجية سابقة وهو ما نرصده فى التقرير التالى.





حلا شيحة :

تزوجت الفنانة حلا شيحة مرتين قبل زواجها الثالث من معز مسعود والذى من المقرر أن يقام غدا حيث تزوجت من الفنان هانى عادل فى بداية حياتها الفنية عام 2006، وجمعت بينهما قصة حب كبيرة شهد عليها الوسط الفنى وتم عقد قرانهما بالفعل وقاما بتحديد موعد حفل الزفاف، ولكن قبل أيام قليلة من إقامة الحفل تفاجأ الجميع بإعلان طلاقهما دون ذكر أي أسباب.









واختفت حلا نهائيًا وأغلقت هاتفها ولم تعد تظهر في الأماكن العامة أو في أي مناسبة، وهو ما فعله هاني أيضًا، حيث أغلق هاتفه وسافر إلى فرنسا لزيارة ابنته من زوجته الفرنسية السابقة.









وصرح هانى عادل فيما بعد عن سبب الانفصال قائلا إن الطلاق حدث بينه وبين حلا في هدوء شديد، فهناك بعض الأشياء التي تجعل علاقات الحب لا تكتمل ولا يكون أحد الطرفين له صلة بها.





وتزوجت حلا للمرة الثانية من الكندى يوسف هاريسون، واستمر زواجهما لمدة 12 عاما وأنجبا أبناءهما الـ 4.





وانفصلت حلا عن يوسف هاريسون بشكل رسمي قبل 5 أشهر من إعلان انفصالها عنه في 2019، وقالت إنها تحترمه، خاصة أنه والد أبنائها، كما شدَّدت حلا على رفضها تدخل أي شخص في حياتها الشخصية.





زيجات معز مسعود :

بدأت علاقة معز مسعود وزوجته السابقة المرشدة السياحية بسنت نور الدين عقب إعلان إعجابه بفيديوهاتها التي تنشرها عن الأماكن السياحية في مصر، حيث نشر تغريدة عبر تويتر كتب فيها: "جميل أن تعيد اكتشاف تاريخ بلدك وجمالها نتيجة جهد يستحق الاحترام.. سعيد بفيديوهات بسنت نور الدين عن مصر".

بعدها ترددت أنباء عن تعاون بين الطرفين في إنتاج المحتوى وهو ما لم يتم تأكيده، ,لم تمض بضعة أشهر حتى تم إعلان زواجهما رسميًا، قبل أن تعود بسنت نور الدين لتعلن خبر طلاقهما عبر صفحتها على فيسبوك، في زيجة استمرت قرابة الستة أشهر وقبل هذه الزيجة كان متزوجا معز مسعود من ملكة جمال الجامعة الامريكية والتى تعدى سارة.

يمكن تلخيص علاقة معز مسعود وشيري عادل في البيانات الصحفية، إعلان الزواج جاء ضمن بيان أصدره معز عبر فيسبوك عن الجزء الثاني من مسلسل "السهام المارقة"، كشف فيه عن زواجه قبل بضعة أشهر من شيري عادل بطلة المسلسل.

أعقبه بيان آخر رد فيه معز مسعود على متقدي بيان زواجه من شيري عادل، وتحدث فيه مطولا عن الصعوبات التي واجهها في زيجته الاولى واضطراره لمغادرة مصر، وفند كل الانتقادات ودافع عن نفسه وعن قراره مؤكدًا أنه لم يفعل شيئا محرمًا ويطلب من الجميع نقل الحقائق وليس الشائعات.

حاصرت شائعات الطلاق معز وشيري، وحاولا نفي الخبر أكثر من مرة، قبل أن تعلنه شيري عادل عن طريق إعادة نشر لخبر تأكيد انفصالهما واستمرار علاقة الصداقة بينهما.

تحتفل غدا الفنانة حلا شيحة بعقد قرانها على الداعية معز مسعود وذلك داخل احدى الفنادق الكبرى بالقاهرة وبحضور عدد من المقربين والاصدقاء والاهل.