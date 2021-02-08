بريطانيا تخفض مستوى التهديد الإرهابي من "شديد'' إلى "كبير''

أعلنت وزيرة الداخلية البريطانية يوم الاثنين أن مستوى التهديد الإرهابي في المملكة المتحدة قد انخفض من "شديد" إلى "كبير".





وقالت بريتي باتيل لأعضاء البرلمان إن تخفيف حالة التأهب يعني أن وقوع هجوم إرهابي لم يعد "محتملًا بدرجة كبيرة" - لكنه لا يزال محتملًا.





وقالت إن "قرار خفض مستوى التهديد من شديد إلى كبير يرجع إلى الانخفاض الكبير في زخم الهجمات في أوروبا منذ تلك التي شوهدت بين سبتمبر ونوفمبر 2020".





وأضافت أنه مع ذلك، فإن مستوى التهديد الوطني في المملكة المتحدة يظل قيد المراجعة المستمرة ويخضع للتغيير في أي وقت"





وتابعت أن الإرهاب "لا يزال أحد أكثر المخاطر المباشرة والفورية على أمننا القومي" وأن المستوى الكبير لا يزال يشير إلى مستوى عالٍ من التهديد ، ولا يزال الهجوم على المملكة المتحدة مرجحًا.





وقالت باتيل: "يجب على الجمهور أن يظل يقظًا وأن يبلغ الشرطة بأي مخاوف".





ووفقًا لوزيرة الداخلية البريطانية، قرر مركز التحليل المشترك للإرهاب (JTAC) خفض مستوى التهديد اعتبارًا من يوم الخميس.





وكان قد تم رفعه من قبل إلى درجة "شديدة" في نوفمبر من العام الماضي من قبل JTAC في أعقاب الهجمات الإرهابية في النمسا وفرنسا.





وتحتل المملكة المتحدة حاليًا المرتبة الثالثة من بين خمسة مستويات للتهديد الإرهابي مع أعلى مستوى "حرج" ، والذي تم تطبيقه آخر مرة في عام 2017 بعد هجوم مميت في ملعب مانشستر أرينا.





بينما هُزمت داعش إلى حد كبير في العراق وسوريا ، يزعم محللو الدفاع أن الجماعة الإرهابية لا تزال تشكل تهديدًا لبريطانيا.





ويأتي خفض مستوى التهديد في نفس اليوم الذي تجنب فيه أصغر زعيم خلية نازية وإرهابي مدان في المملكة المتحدة الحجز.





واعترف المدعى عليه الذي لم يذكر اسمه من جنوب شرق كورنوال بالذنب في 10 تهم تتعلق بحيازة مواد إرهابية بالإضافة إلى اثنتين لنشرهما وثائق إرهابية.





وحصل على تعليمات عندما كان عمره 13 عامًا فقط يشرح كيفية صنع المتفجرات وضُبط وهو يشارك مواد متطرفة عبر الإنترنت.





وأعطى القاضي مارك دينيس كيو سي أمر إعادة تأهيل يبلغ من العمر الآن 16 عامًا.





وقال إن عقوبة الحبس ستبطل عمله التنموي، وأشار إلى ندم الصبي، مضيفًا أنه قد يكون "عرضة لتأثير الآخرين".